Israel no ha respondido a extradición de ex funcionario mexicano acusado de tortura | Newsweek México

EL PRESIDENTE mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves al gobierno de Israel que actúe con respeto a los derechos humanos y colabore con la extradición del ex funcionario Tomás Zerón, buscado por la justicia local.

“Ojalá el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura”, dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina.

Zerón, quien era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua Procuraduría General (hoy Fiscalía General), es acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en la indagatoria sobre la desaparición de 43 estudiantes, en 2014.

La fiscalía mexicana lo acusa también de malversar unos 50 millones de dólares en fondos estatales relacionados con otro caso. Asilado en Israel desde hace dos años, Zerón afirma que los cargos son falsos.

López Obrador señaló que el proceso de extradición se encuentra estancado por conflictos diplomáticos, en referencia a la postura de México frente al conflicto de Israel y Palestina.

“Supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado, porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina y que como represalia, ellos no van a enviar al señor Zerón”, explicó el presidente mexicano.

El canciller “Marcelo Ebrard envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador de Israel en México aclaró que no es una postura oficial”, indicó el presidente.

Zerón es uno de los artífices de la versión oficial del caso presentada en enero de 2015 por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que fue rechazada por los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los jóvenes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero.

Decenas de alumnos se dirigieron entonces a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones, pero fueron detenidos por policías coludidos con criminales.

Según la llamada “verdad histórica” del anterior gobierno, el cartel Guerreros Unidos habría asesinado y desaparecido a los estudiantes tras confundirlos con integrantes de un grupo rival.

A finales de abril pasado, la fiscalía emitió una nueva orden de arresto contra el ex funcionario. N