Gobierno comprará el terreno que elija la familia afectada por socavón | Newsweek México

Puebla, Pue. Ante la postura de la familia Sánchez Xalamihua de no aceptar el terreno por parte del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla para edificar su vivienda después de haberla perdido por el socavón, será la administración estatal quien pague el predio que se elija, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario poblano explicó que la familia Sánchez no recibió el terreno porque preferían un lugar cerca de la carretera o de una escuela.

“Somos serios en la palabra que otorgamos, y damos cumplimiento a ella, cuando fui al socavón y me entrevisté con la familia propietaria de la vivienda, di mi palabra, y hemos estado en ese proceso, el Ayuntamiento quedó de dar un terreno, solamente que el terreno que ellos ofrecen, no es aceptado por la familia, porque la familia dice que ahora quiere un terreno sobre la carretera o un terreno pegado a escuelas y no acepta un terreno de las condiciones similares a las que tenía”, declaró en conferencia.

Ante estas peticiones, este miércoles la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, va a tener una entrevista con la familia de la casa para que elijan el terreno.

“Que elijan el terreno ellos, el gobierno se los paga, el que quieran, el que quieran, no vamos a detenernos con eso, porque se presta a este tipo de interpretaciones como si estuviera incumpliendo la palabra”, acotó.

Barbosa Huerta dijo que también se debe resolver el tema de comprobar que la familia Sánchez, era dueña del terreno donde surgió el socavón.

Con información de Diario Puntual