Gata salva a su cría de un granero en llamas; ya se recupera de las quemaduras | Newsweek México

UNA GATA realizó el acto heroico de salvar a sus crías de un granero en llamas, por lo que ahora es admirada por el hecho donde sufrió múltiples quemaduras e inhaló humo.

Los dueños del establo no pudieron brindar la atención veterinaria adecuada, por lo que la gata y su gatito al que le salvó la vida fueron acogidos por el grupo Furget Me Not Animal Rescue en Edmonton, Canadá.

El grupo dijo que ya estaba muy por encima de su capacidad cuando fue alertado sobre la madre gata herida y su bebé, pero decidió hacer una excepción cuando se enteró de las circunstancias.

Es por ello que ahora el grupo ahora solicita donaciones para poder pagar los gastos médicos iniciales y por el tratamiento continuo del gato.

En una publicación de Facebook, Furget Me Not Animal Rescue dijo que la madre gata había estado “sufriendo inimaginablemente” mientras aún trataba de cuidar a su gatito.

Las fotos muestran cómo el pelaje del gato se ha ennegrecido por el fuego, mientras que las puntas de las orejas y las almohadillas de sus patas también están rosadas y carbonizadas.

Durante las próximas semanas, sus cuidadores le proporcionarán medicamentos y ungüentos para sus quemaduras. También se sometió a una exploración de rayos X para evaluar el alcance del daño por inhalación de humo en sus pulmones.

El grupo dijo que el gato pequeño tendrá que ser enviado a un hogar de acogida una vez que haya recibido autorización médica, ya que el vientre de la madre del gato sufrió quemaduras graves en el fuego, lo que hizo que la lactancia fuera un problema.

Los dos ahora se han separado por esta razón mientras el grupo de rescate le presenta al gato pequeño alimentos blandos, aunque también se explicó que el pequeño animal está cerca en caso de que la madre comience a buscarlo.

“Esta hermosa mamá es un héroe”, escribió el grupo. “Mamá es semi-salvaje, así que la mamá rescatadora seguro que tiene mucho trabajo para ella, pero gatitos como este son exactamente la razón por la que hacemos el trabajo que hacemos”.

Y Christine Koltun, fundadora del grupo de rescate, le dijo al medio de noticias de Edmonton City News: “Si está pensando en acoger para un rescate, ahora es el momento.

“Si estás pensando en adoptar una mascota, sabemos que es emocionante, las cosas se están reabriendo y podemos viajar de nuevo, pero los rescates son realmente completos y estos animales siguen llegando”.

Varios usuarios de Facebook se sintieron conmovidos por la historia del gato. Uno escribió: “Su amor por sus bebés es nada menos que inspirador, como madre”.

No es la primera vez que un gato rescatado ha calentado corazones en las redes sociales en las últimas semanas.

En junio, un refugio de animales de Ohio organizó una fiesta de cumpleaños para un gato de 19 años a su cuidado, y las fotos se hicieron populares en Facebook. El gato fue adoptado después. N

