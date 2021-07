EU y más de 20 países lanzan declaración conjunta de apoyo a las protestas en Cuba | Newsweek México

ESTADOS UNIDOS en acompañamiento de Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea y Ucrania, han emitido un comunicado de apoyo al pueblo de Cuba y a sus protestas.

“A partir del 11 de julio, decenas de miles de cubanos en toda la isla salieron a las calles para exigir pacíficamente sus libertades fundamentales y un futuro mejor. El gobierno cubano respondió con violencia.

“Hoy, las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno cubano que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales. Como dijo el presidente Biden, el pueblo cubano hizo un ‘llamado de atención a la libertad'”, indica el documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El gobierno cubano “ha respondido no reconociendo las voces de su propio pueblo, sino sofocando aún más esas voces mediante detenciones arbitrarias y juicios sumarios secretos sin garantías del debido proceso”, explica.

Estados Unidos seguirá apoyando “el deseo de libertad del pueblo cubano y de determinar su propio futuro. Esta declaración conjunta demuestra que el pueblo cubano no está solo en sus aspiraciones”, añade el texto.

Estados Unidos y la comunidad internacional continuarán brindando apoyo al pueblo cubano “en su búsqueda de ejercer esos derechos humanos y libertades universales a los que todas las personas tienen derecho”.

El viernes pasado, en una carta abierta bajo el lema Let Cuba Live / Dejar vivir a Cuba, 400 personalidades reconocidas a nivel mundial exigieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que acabe con el bloqueo a Cuba; el documento fue publicado en la edición de este viernes del The New York Times.

“Estimado presidente Joe Biden: Es hora de tomar un nuevo camino en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nosotros, los abajo firmantes, le hacemos este llamado público urgente para que rechace las políticas crueles implementadas por la Casa Blanca de Trump que han creado tanto sufrimiento entre el pueblo cubano”, exige parte de la carta. N