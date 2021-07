En ferias y festivales sí se debería pedir carnet de vacunación: delegado | Newsweek México

Aunque se dijo en contra de las medidas coercitivas o de restricción, el delegado de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal en Aguascalientes, Aldo Ruíz Sánchez, se pronunció a favor de que se instaure el carnet o certificado de vacunación como requisito para los eventos masivos que espera realizar el gobierno estatal en los próximos meses, como la Ruta del Vino, el Festival de Calaveras y la Feria Nacional de San Marcos en 2022.

A través de esta medida se buscaría minimizar el riesgo de contagios de las nuevas variantes del coronavirus que provoca el Covid-19, con la llegada de personas de otros estados y países.

“Ahí ya estamos hablando de magnos eventos, yo creo que ahí sí sería importante que acudan sólo personas vacunadas, por ejemplo, al Congreso Nacional Charro, los que vamos a ir que ya estemos vacunados para estar protegidos, porque estamos hablando de muchas personas y que mejor que ir ya protegidos y sin riesgo de contagio”.

No obstante, se dijo en contra de que esta medida sea adoptada en los bares, antros y demás establecimientos de esparcimiento en Aguascalientes, como lo ha mencionado el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, quien propone que pueda aplicarse este mecanismo al inicio de la jornada de vacunación de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.

“Las actividades secundarias ahorita no son prioridades, la recreación ahorita no es prioridad y yo no soy de la idea de las medidas coercitivas, yo creo que eso ya hay que dejarlo atrás”.

Antes de ello, Ruíz Sánchez señaló que se debe concientizar a la población juvenil de la importancia de recibir la vacuna para reducir el riesgo de contraer cuadros graves de Covid-19, pues en la actualidad las personas que se encuentran hospitalizadas son jóvenes que no han sido inmunizados.

“Es mejor hacer conciencia, eso es lo más importante, las amenazas de que si eso o lo otro, yo nunca voy a coincidir”, subrayó.

El funcionario federal reiteró que a partir de este miércoles se iniciará con la vacunación de los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad de Rincón de Romos, Cosío y San José de Gracia. En total se espera vacunar hasta 310 mil personas que se encuentran en estos rangos de edad en la entidad.

Asimismo, mencionó que se está a la espera de la estrategia de vacunación para los jóvenes y adolescentes menores de 18 años, conforme se vaya autorizando la aplicación de las vacunas en este grupo poblacional.

“De 12 a 17 años estamos esperando nada más que nos autoricen, yo creo que en el siguiente grupo de edad podamos comenzar a incorporar a este sector, lo adecuado sería que fuera antes del regreso a clases”.

Por último, refirió que tras la vacunación de los adultos de 30 a 39 años de edad se pueda alcanzar una cobertura del 60% de la población total de Aguascalientes, con lo que se estaría próximo a cumplir la meta de la “inmunidad de rebaño” para limitar la circulación del virus.

“Ahorita, entre primera y segunda dosis estamos hablando casi de un 60% de la población, aún no hemos llegado a la inmunidad de rebaño pero esperamos llegar ya con la vacuna en los de 18 a 29 años”, concluyó.