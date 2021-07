Deja operativo Radar agresiones contra agentes de tránsito; van tres detenidos | Newsweek México

La implementación del operativo Radar, desde hace dos semanas, ha logrado reducir hasta en un 12% el índice de accidentes automovilísticos relacionados con el exceso de la velocidad y el consumo de alcohol en Av. Aguascalientes –o Segundo Anillo-.

Sin embargo, su aplicación no ha sido bien aceptada por un sector de la población que se resiste a respetar los límites de velocidad, conduciendo a velocidades mayores a los 60 kilómetros por hora, lo que ha derivado en conflictos y agresiones hacia los agentes de tránsito dispuestos en varios tramos de la avenida.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Antonio Martínez Romo, informó que en la última semana se presentaron los primeros tres casos de agresiones verbales y físicas de conductores hacia agentes de tránsito, quienes pretendían infraccionarles por rebasar los límites de velocidad.

Al tratarse de agresiones hacia elementos de los cuerpos policíacos, los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público para resolver su situación jurídica, además de que sus vehículos fueron llevados a la pensión municipal.

“Hay gente que toma el operativo de manera positiva, acepta su responsabilidad, pero también hay gente que se molesta y ha llegado a ofender al elemento; ahorita en esta semana hemos tenido tres agresiones, se detienen a los conductores porque se trata de una agresión a las autoridades, como tal está tipificado en el código penal y por eso se presentan ante el ministerio público, la conducta del conductor hacia el elemento es una infracción y la conducta al conducir el vehículo es la otra”.

El mando policíaco hizo un llamado a la población a no ofrecer sobornos o mordidas a los agentes viales, pues esto constituye un acto de corrupción, por el que los elementos policíacos pueden ser sancionados e incluso destituidos de su cargo.

“Queremos invitar a la gente, que, si algún elemento los maltrata en el momento de realizar una infracción, hablen con seguridad pública y vial, no incurran en el tema de ofrecer dinero, no caigan en corromper al elemento, porque si no tendremos que tomar otro tipo de sanciones, incluso las multas pueden resultar más baratas que tratar de llegar a algún arreglo”, resaltó.

Al respecto, mencionó que en este momento se tienen hasta cuatro reportes de investigación de elementos policíacos que pudieron haber participado en actos de corrupción por temas de vialidad.

“Hemos llegado a tener hasta tres o cuatro reportes, en los que iniciamos las investigaciones pertinentes, o hay gente que utiliza los números de emergencias para hacer este llamado y así iniciamos una investigación de oficio contra el elemento”.

Cabe destacar que, desde la implementación del operativo Radar, suman más de 2 mil 400 infracciones, con un promedio de 200 infracciones diarias, tanto por exceso de velocidad como por conducir bajo los influjos del alcohol.

“Tenemos un promedio diario de 180 a 220 multas al día, entonces si hablamos de los siete días de la semana, estaríamos hablando de entre 1,300 a 1,400 infracciones a la semana, dependiendo del lugar y la fecha en las que ocurran”, concluyó.