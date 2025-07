La senadora de Morena por Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, se pronunció a favor de reducir al menos un 50% las diputaciones plurinominales a nivel federal, lo que implica disminuir en 100 escaños la Cámara de Diputados y eliminar por completo estos cargos en el Senado de la República.

De acuerdo con la legisladora, se trata de espacios que no tienen razón de ser, pues en el caso de la Cámara Baja, se trata de un exceso que ha sido aprovechado para “dedazos” de las dirigencias de los partidos, mientras que en la Cámara Alta, son cargos innecesarios.

“No tienen razón de ser. Las plurinominales se hicieron para darle a los partidos políticos de manera proporcional a la población, pero los senadores representamos entidades federativas, no a la población, entonces no tienen razón de ser. No vamos a decir que si nos pega a nosotros, entonces que no se haga, que se haga” argumentó.