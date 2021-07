Audio espacial de Apple Music... ¿finalmente llegó el futuro de la música? | Newsweek México

LA MÚSICA mezclada en estéreo se divide en izquierda y derecha para usar nuestros dos oídos, pero la música en audio espacial (Spatial Audio) con Dolby Atmos de Apple añade más dimensión a las canciones. Como todo lo que tiene que ver con el audio, es mucho más fácil “entenderlo” con solo escucharlo. Sin embargo, en este caso su entendimiento total se da cuando dejas de escucharlo. Dado que el audio espacial hace a la música sonar más natural e inmersiva, se trata menos de entrar en el mundo de Oz, donde todo se vuelve colorido al instante, y se trata más de no querer salir de este mundo para regresar a uno incoloro y soso.

El audio espacial crea profundidad y espacio para que la música respire y se arregle de maneras potencialmente nuevas. De entrada, esta tecnología se demuestra no solo con cambiar entre izquierda y derecha, sino mediante darle al sonido las dimensiones extras anterior y posterior para rodearte todavía mejor.

Para experimentar por completo sus beneficios, reproduce una canción en Dolby Atmos y, luego, mientras suena, dirígete a la configuración del iPhone y, en música, apaga el Dolby Amos para volver a escucharla en estéreo. El cantante y todos los instrumentos instantáneamente se vuelven rígidos, planos y demasiado cercanos. Una mezcla en estéreo ahora se siente casi como si miraras a través de una ventana de vidrio contra la cual el cantante está apretando su cara, tratando de acercarse de forma poco natural a ti.

Algunas canciones del audio espacial con Dolby Atmos pueden ser más sutiles, pero las mezclas en estéreo se sienten escuetas en contraste. Esta tecnología nueva es un paso adelante para la música, incluso si no lo notas al principio. Además, les permite a los creadores de música ir más allá en el futuro con la forma en que se mezcla su música y se presenta a los escuchas.

La música se ha mezclado en sonido envolvente con anterioridad, esto no es nuevo. (¿Alguien recuerda la cuadrafonía?) La música con sonido envolvente no fue adoptada ampliamente por muchas razones, incluido el que la gente necesitaba tener una configuración de bocinas con múltiples canales y la canción mezclada en el formato nuevo, una situación total del huevo y la gallina. Pero como Apple está apuntalando su servicio de transmisión en línea y sus audífonos tremendamente populares, el audio espacial, la música multidimensional, es el futuro al escuchar música, finalmente.

AUDIO ESPACIAL EN VIDEO CONTRA AUDIO ESPACIAL MUSICAL

Se debe señalar que esta no es la primera vez que Apple ha usado el término audio espacial. Originalmente solo se usaba para hablar del sonido envolvente virtual cuando se veían programas y películas usando los AirPods Pro y AirPods Max. Ahora, Dolby Atmos aparece en canciones de audio espacial en Apple Music en la pantalla de reproduciendo ahora.

El audio espacial para programas y películas se trata de recrear la mezcla de sonido envolvente, virtualmente, en tus audífonos. Pero como los audífonos no siempre están fijos en su colocación, como lo podrían estar las bocinas en tu casa, el audio espacial para video se adapta y rota junto con tu cabeza, para que todo esté siempre alineado y tu cerebro le halle sentido.

En su lanzamiento, el audio espacial con Dolby Atmos no hace el rastreo de cabeza, pero esa mejora se dará con el iOS 15 posteriormente en el otoño de 2021.

USO PRÁCTICO Y COTIDIANO DE CANCIONES CON DOLBY ATMOS

Pasé mucho tiempo escuchando canciones de audio espacial en todo tipo de dispositivos. Usé los AirPods Pro, pero también las escuché en una barra de sonido Sonos Arc a través de Apple TV 4K. Las escuché en audífonos Grado GW100 y un par de AirPods Max, además de otros dispositivos diferentes para darme una idea de cómo suena el audio espacial en una variedad de situaciones.

A veces el sonido espacial era más obvio, y a veces lo era menos. Escucharlo en los AirPods Max solo en la casa daba resultados más notables, pero todavía podía oírlo afuera, en el camino, mientras hacía el mandado. Hay diferencias en cómo suenan estas canciones espaciosas, como cabía esperar. Algunas pistas aprovechan más las capacidades de canales múltiples que otras. Mezclar canciones es un proceso especial que puede variar incluso en un mismo álbum. Posiblemente, haya más uniformidad en la profundidad del sonido al paso del tiempo.

Lo más obvio es que no todas las canciones tienen Dolby Atmos disponible. De hecho, la mayoría no lo tiene al momento, pero se añaden nuevas diariamente. Justo ahora hay muchos títulos populares, como “Sour”, de Olivia Rodrigo, el catálogo de álbumes de Ariana Grande y la música de Taylor Swift. También hay pistas más antiguas. Redescubrí “Golden Hour”, de Kacy Musgraves, de 2018; suena espectacular con más profundidad sonora.

La crítica que se le puede hacer al audio espacial es que es efectista. Colocar los instrumentos con más libertad en un espacio 3-D no tiene mucho sentido para algunas personas. He visto comentarios que mencionan que solo suena como si se le hubiera añadido más reverberación a las canciones. No estoy de acuerdo en gran medida con esa afirmación, pero entiendo la sensación de ser escéptico con respecto a meterle mano a cómo se ha mezclado la música por décadas.

Una de las pistas disponibles más interesante en el lanzamiento es “I Want You Back”, de los Jackson 5. Su mezcla original es marcadamente estéreo. (¿Quién soy yo para criticar un clásico?) Pero, en mi opinión, está demasiado cargada en una dirección o la otra en algunas partes. Sin embargo, la versión en Dolby Atmos da una sensación de espacio, pero de una manera más natural, sin los extremos.

Pienso que está bien ser escéptico con respecto a la producción musical. En lo personal, soy muy escéptico con la música de alta resolución y poca pérdida que se extiende a los límites superiores de lo que un ser humano puede oír. Pienso que los detalles más finos, a nivel del pixel, de mucha música se le pierden al escucha promedio, quien por lo general usa audífonos de gama baja en espacios ruidosos. Pero aquí, después de probarlo por un tiempo, pienso que el audio espacial es más una bestia diferente en oposición a solo añadirle más bits. Pienso que presenta una manera más práctica de escuchar y que la puede disfrutar la mayoría de la gente.

En ese sentido, las ventajas de escuchar de esta manera son fantásticas, sin desventajas reales al habilitar todo el tiempo las canciones con Dolby Atmos. Si no notas las diferencias de sonido ahora, pienso que empezarás a notarlas cuando se lance música nueva en el futuro. En comparación, veo esto similar al audio 5.1 del teatro en casa. Solo porque mucha gente ve películas en televisores que usan las bocinas pequeñas integradas de sonido diminuto, ello no significa que las películas no deban tener disponible el sonido envolvente.

Las analogías con el sonido envolvente del teatro en casa no son perfectas, pero es una tecnología fácil de desdeñar como efectista si no la usas, no tienes la configuración adecuada de bocinas o simplemente no sientes su impacto. ¿Pero actualmente se hacen películas sin el audio 5.1 de sonido envolvente disponible? Es un estándar para la mayoría del contenido en video que se produce.

El audio espacial con Dolby Atmos estará disponible en Apple Music para Android y funcionará con todo tipo de audífonos alámbricos e inalámbricos. Si en verdad lo odias puedes apagarlo, pero recomiendo que la mayoría de la gente lo encienda y le dé una oportunidad.

AIRPODS MAX

Escuchar en un par de AirPods Max es una manera en verdad excelente, aunque costosa, de experimentar esta nueva tecnología musical. A 549 dólares, es difícil recomendarle a alguien que vaya y compre un par de estos audífonos con diadema, pero sí suenan asombrosos. Con un driver grande en cada auricular, los audífonos dan una gama amplia de sonido para cualquier canción, así que están especialmente bien colocados para demostrar las canciones con Dolby Atmos.

Los audífonos de gama alta que rodean tus orejas probablemente sean la mejor manera de disfrutar por completo todos los detalles atmosféricos en Dolby Atmos. Los AirPods Max son la solución de Apple para lograr eso. Portan toda la configuración automática y sutilezas que otros productos AirPod. La cancelación activa de ruido es fuerte y efectiva, además de su característica de transferencia de audio, la cual te permite oír a otros mientras usas los audífonos, es magnífica. Y, aun así, a fin de cuentas, es difícil decir que los necesites para disfrutar plenamente del audio espacial.

¿EL AUDIO ESPACIAL DE APPLE MUSIC VALE LA PENA?

Para decirlo llanamente, el audio espacial con Dolby Atmos es el futuro al escuchar música. Hay unos cuantos obstáculos para probarlo. Todos los suscriptores de Apple Music lo reciben como parte de su suscripción. Funciona casi universalmente con otros dispositivos de escucha. Ahora es bastante bueno, y mejorará tremendamente en el futuro cercano conforme la industria musical lo adopte. Esperemos que no pase mucho tiempo para que sea solo un estándar común entre todos los servicios de transmisión de música en línea, incluido Spotify. De ser así, los amantes de la música de todo el mundo se beneficiarán de que Apple empuje esta roca cuesta arriba justo ahora. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek