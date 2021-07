Aguascalientes no ha llegado a la tercera ola de contagios y no habrá más cierres | Newsweek México

A pesar de que en los últimos días los contagios diarios de Covid-19 en Aguascalientes han mostrado un incremento constante, al pasar de rachas de 20 casos nuevos a más de 50, aún no se considera que la entidad haya entrado a la tercera ola de contagios como en otros estados del país, pues las hospitalizaciones y defunciones a causa del virus se mantienen controladas, señaló el secretario de Salud Estatal, Miguel Ángel Piza Jiménez.

“Es cierto que tenemos un incremento en la positividad y ya se está viendo en los resultados, pero la ocupación hospitalaria se ha mantenido, entonces eso nos va dando los parámetros a seguir”.

En este sentido, indicó que la mayoría de los contagios nuevos se han presentado en jóvenes de entre 20 y 40 años de edad, así como en personas mayores que no se han vacunado.

“Es gente que no está vacunada, el 99% de los positivos de Aguascalientes y en el país son personas que no están vacunadas, son gente de 18 a 40 años de edad, ya no está atacando a las personas vacunadas”, subrayó.

Asimismo, indicó que la sintomatología del virus se ha ido modificando con la transmisión de los contagios, por lo que una tos, dolor de garganta o estornudos, por más leves que parezcan podrían ser síntomas de Covid-19.

“Ahorita cualquier gripa, catarrito con dolor de garganta, ¡aguas porque puede ser coronavirus!, ya no están dando los síntomas como la pérdida del olfato, del gusto, ya no los está dando, sencillamente ya es mucho moco o dolor de garganta, entonces más que estar al pendiente de los síntomas posteriores a la vacuna, los jóvenes deberían ir rápido a hacerse una prueba o notificar que tienen síntomas de Covid”.

Sobre el tema, el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, señaló que, en el Hospital Hidalgo, principal “Centro Covid” del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), se tiene un registro de 15 pacientes hospitalizados, de los cuáles sólo uno ya había recibido una dosis de la vacuna, mientras que el resto de pacientes aún no ha sido inmunizado.

“Yo traigo el dato de la hospitalización de las últimas horas en el Hospital Hidalgo y hay de todas las edades, hasta un niño de cuatro años, se encuentra estable, pero había personas de 50 años para abajo”.

Por lo anterior, mencionó que el próximo viernes se analizará la aplicación de una estrategia de comunicación para exhortar a los jóvenes de 18 a 39 años de edad para que acudan a vacunarse, toda vez que en las últimas jornadas se ha detectado una baja asistencia en los puntos de vacunación.

No obstante, descartó que se vaya a convocar a nuevos cierres y restricciones más estrictas en espacios de recreación y esparcimiento para los jóvenes, a fin de incentivarlos a que acudan a vacunarse, pues ese tipo de medidas volvería a afectar la economía de los sectores productivos del estado.

“Descarto cualquier tipo de cierres y restricciones por los contagios, las decisiones que podamos tomar el viernes en la reunión en la que hay varios invitados es para motivar a los jóvenes a que se vacunen, no podemos ir por la estrategia que está golpeando la economía, el tema es vacunarse para disminuir los efectos secundarios en los demás sectores”.

De igual modo, el mandatario minimizó el repunte de contagios nuevos de Covid-19, al señalar que siguen siendo cifras inferiores a las que se tuvieron en los momentos más álgidos de la pandemia en la entidad (noviembre y enero).

“Cuando hablamos de picos, habría que ver los que tuvimos en julio, septiembre, enero, vemos los picos de ahorita con relación a la semana pasada, pero nosotros tenemos que ver los picos anteriores, cuando aplicamos estrategias más restrictivas, y lo que no queremos es llegar a esos picos”, concluyó Orozco Sandoval.