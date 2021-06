Video del laboratorio de Wuhan con murciélagos enjaulados aumenta especulación sobre origen de la pandemia | Newsweek México

UN VIDEO presuntamente grabado en el interior de un laboratorio de Wuhan y donde aparentemente se muestran murciélagos en jaulas ha aumentado la especulación sobre los orígenes de la pandemia del coronavirus tras generar más de un millón de vistas desde su publicación, los primeros días de esta semana.

El video fue descubierto por un equipo autodescrito como “investigadores subterráneos”, el cual declaró a Newsweek que se ha dedicado a revelar los orígenes del covid-19. Se dice que fue grabado por la Academia China de Ciencias y producido para conmemorar el inicio de actividades del laboratorio de nivel 4 de Wuhan en mayo de 2017.

El grupo, que se hace llamar DRASTIC, siglas en inglés de Equipo Radical Autónomo de Investigación que Indaga el Covid-19, recopiló un conjunto detallado de documentos, imágenes y datos de laboratorio presuntamente obtenidos en las instalaciones de Wuhan.

En el informe de 144 páginas, titulado “Laboratorios de Wuhan, investigaciones con murciélagos y bioseguridad”, fue publicado en abril en Research Gate.

Algunos fragmentos del informe fueron transmitidos por Sky News Australia la noche del domingo y etiquetados como “exclusiva mundial”. Posteriormente, fueron subidos a YouTube con el encabezado: “Video demuestra que había murciélagos en el laboratorio de Wuhan”.

En la recopilación se muestra a varios murciélagos dentro de una jaula, mientras que en otra escena puede verse a un investigador alimentando a un murciélago con un gusano vivo. En una foto fija se muestra a un grupo de investigadores ataviados con trajes protectores “capturando murciélagos” y en otra aparece un murciélago colgando del sombrero de una mujer.

Se cree que las escenas provienen de un video de 10 minutos de duración, titulado “La construcción y el equipo de investigación del laboratorio de Wuhan P4 en el Instituto de Virología de Wuhan, Academia China de Ciencias”, grabado en el interior del Instituto de Virología de Wuhan.

Los funcionarios del laboratorio sabían de la presencia de murciélagos vivos dentro de las instalaciones antes del brote de covid-19, pero en el informe de la Organización Mundial de la Salud donde se investigaba el origen de la pandemia “no se menciona que hubiera murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan”, afirmó Sky News.

“Esto muestra que mucho de lo que se nos ha dicho desde el inicio sobre el origen de la pandemia es desinformación difundida por China, la cual fue propagada posteriormente por muchas personas que trabajaron en conjunto con el Instituto de Virología de Wuhan y que ahora se encuentran en riesgo, por lo que tienen enormes conflictos de intereses”, dijo después Sharri Markson, presentadora de Sky News, a Tucker Carlson de Fox News.

“El Instituto de Virología de Wuhan tenía murciélagos vivos en jaulas… lo que desmiente la negación de los investigadores de la Organización Mundial de la Salud, quienes declararon que esas afirmaciones eran una ‘teoría conspiratoria’”.

Markson señaló a Peter Daszak, miembro del equipo de la Organización Mundial de la Salud que investigó el origen de la pandemia en Wuhan, y dijo que el zoólogo afirmó que insinuar que había murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan no era más que una teoría conspiratoria.

“No se enviaron murciélagos al laboratorio de Wuhan para realizar análisis genéticos de los virus recolectados en el trabajo de campo. Así es como funciona esta ciencia actualmente. Recolectamos muestras de murciélagos y las enviamos al laboratorio. ¡Liberamos a los murciélagos después de obtenerlas!”, tuiteó Daszak en diciembre de 2020.

“Se trata de una teoría conspiratoria muy difundida. En ella se describe el trabajo que actualmente encabezo y a laboratorios con los que he colaborado durante 15 años. No hay murciélagos vivos o muertos en ellos. En ninguna parte hay pruebas de que esto haya ocurrido. Es un error que espero sea corregido”, tuiteó de nuevo el 10 de diciembre de 2020.

Markson le dijo a Carlson: “Personas como Peter Daszak insistieron en que se trataba de una teoría conspiratoria; él utilizó ese término en un tuit de diciembre de 2020, donde dijo que era una teoría conspiratoria afirmar que había murciélagos en el laboratorio.

“Es un investigador oficial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que viajó a Wuhan supuestamente a investigar los orígenes del virus a principios de este año, y resultó completamente falso.

“Este nuevo video muestra que había murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan, y es algo que Peter Daszak ha tenido que admitir y corregir precisamente este mes”.

