Se pronostican dos días más de lluvias en Aguascalientes | Newsweek México

Durante las próximas 48 horas se prevé que las lluvias y precipitaciones continúen en el territorio estatal a consecuencia de los efectos del frente frío número 58, aunque se espera que sean moderadas y no de alta intensidad, señaló el coordinador estatal de Protección Civil, Héctor Manuel Reyes.

“El pronóstico que nos marca el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es que sean alrededor de dos días de lluvia, pero más o menos en las mismas circunstancias que en las que estuvimos el día de ayer”.

Sin embargo, refirió que los pronósticos pueden ser muy variables, ya que las precipitaciones del centro del país son originadas por el frente frío y no por efectos de ciclones y huracanes, como el caso de la tormenta tropical “Blanca”, que se ubica en el Océano Pacífico.

“Estas condiciones están prevaleciendo por el frente frío no. 58, no por los ciclones que están en el Pacífico, como la tormenta tropical Blanca, que poco a poco va dejando el territorio del país, pero lo que tenemos ahorita, la lluvia de ayer y la que se espera para estos días es por el frente frío”, aseveró.

Durante el primer semestre del año se han captado 29.7 milímetros de lluvia, lo que representa el 5.7% del promedio anual, que es de 520 milímetros.

Aunque el volumen de las presas más grandes del estado es variable, el promedio se ubica en el 57.3%, siendo la presa El Niágara la que mantiene un mayor almacenamiento, con el 99.11% y la Media Luna, la de menor volumen, con 15.75%.

Mientras que avanza la temporada de lluvias, tanto la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como la Coordinación Estatal de Protección Civil se encuentran realizando recorridos de supervisión a las presas y embalses de agua para constatar las condiciones de la mampostería y las cortinas para que la captación sea mayor.

“Nosotros estamos haciendo recorridos esta semana para ver este tipo de presas, sobre todo ver la mampostería de las que están prácticamente vacías, de las que están llenas también se están viendo y estamos checando también la capacidad que tienen ahorita y cuánto pudieran captar una vez que lleguen las lluvias de forma puntual”.

Por otra parte, Héctor Manuel Reyes señaló que en lo que va del año se han registrado dos fallecimientos de personas por sumersión en cuerpos de agua, por lo que insistió en que la población acate las medidas de prevención para evitar accidentes en este tipo de lugares, principalmente si no se sabe nadar.

“Este año fueron un chavito que se resbaló en un bordo y uno más, sólo ha habido dos personas que han perdido la vida en embalses en este tipo de situaciones, el año pasado no tuvimos porque nos ayudó mucho el tema de la pandemia, que no le permitió a la gente que pudiera salir; la gente ha atendido muy bien las recomendaciones, pero puede haber uno desbalagado que no atienda las recomendaciones”, finalizó.