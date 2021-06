Se abarrotan cuarentones poblanos para buscar vacuna anti Covid | Newsweek México

Puebla, Pue. Antes de las 8 de la mañana el Centro Expositor ubicado en la zona histórica de Los Fuertes, se vio abarrotado debido al inicio de la Jornada de Vacunación anti Covid para 40 a 49 años y mujeres embarazadas, en la Ciudad de Puebla.

Para dicha aplicación, la autoridad habilitó 13 puntos de vacunación y que tendrá una duración de cinco días, con un horario de 8 a 17 horas.

Los puntos más saturados este viernes son el Hospital de San José, el Centro Expositor, el Hospital General del Sur y la clínica 6 del Seguro Social ubicada en la avenida 15 de mayo.

En un recorrido realizado por Lo de Hoy, en la zona de Los Fuertes, se pudo observar una gran cantidad de personas que llegaba a su cita, incluso la fila daba dos vueltas al recinto.

Por lo que se escuchaban expresiones de que iban preparados para esperar un gran tiempo, incluso muchos pidieron el día debido a que sabían que la fluencia subiría por la edad para esta inoculación.

Del autor Fernando A. Crisanto: Su vacuuuna, ¡¡¡llévela!!!

Gabriela de Jesús, tiene 48 años de edad, contó a este informativo que llegó a las 8 de la mañana y que se tardó 1 una hora 10 para entrar, ya después todo fue más rápido, pues la atención es buena y todo tiene un control.

“Me siento bien, fue muy rápido, no tuve ningún síntoma sólo el dolor de la vacuna, pero me siento muy bien la verdad, llegué a las 8 y salí a las 10:30, estuve hora y media, eso fue lo que me tardé”, dijo.

Cabe mencionar que para este viernes se tiene contemplado que asistan las personas cuya inicial de la letra de su primer apellido es A, B, C, D y E.

Sin incidentes

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García informó que no se ha registrado algún incidente en los 12 puntos de vacunación, al igual que, en el Centro Expositor y de Convenciones, sedes que se destinaron para la inoculación de personas de 40 años y más.

Comentó que al corte del día de ayer, para las segundas dosis de Puebla Capital se han inoculados 75 mil 077 poblanos de 50 años.

Con información de Diario Puntual