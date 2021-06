Retomarán operativo anti-placas vencidas en Aguascalientes | Newsweek México

A más tardar en agosto se podría implementar en Aguascalientes el operativo para sacar de circulación los vehículos automotores que mantengan rezagos en el pago de control vehicular y aquellos que cuenten con placas vencidas, informó el secretario de Finanzas de gobierno estatal, Carlos de Jesús Magallanes García.

“Después de este mes, o el que viene, vamos a empezar con los operativos, porque no es correcto que todo mundo paguemos y que haya gente que no esté cumpliendo, será para quienes no hayan realizado el pago del control vehicular y las placas nuevas”.

En lo que va del año se ha logrado aumentar un 20% el cumplimiento del pago del control vehicular a comparación del 2020, sin embargo, aún permanecen en rezago alrededor del 40% de los más de 500 mil vehículos automotores registrados en la entidad.

Por ello se implementará un programa de descuentos en recargos y actualizaciones por pago a través de internet, con lo que se busca incentivar a las personas que aún faltan por realizar el trámite, para que lo hagan en las próximas semanas.

“Ahorita lo que vamos a sacar es un programa para que puedan tener derecho a un descuento, sólo en recargos y actualizaciones, para aquellos que están retrasados, que puedan pagar, pero sólo por medios electrónicos”, agregó.

El monto de los descuentos aún está por definirse. En caso de que los contribuyentes no cumplan con el gravamen, se recurrirá a la emisión de requerimientos de pago y posteriormente se implementará el operativo “grúa”, con el que se sacará de las calles a todos aquellos vehículos que no cuenten con el control vehicular actualizado o con placas vencidas.

“Vamos a sacar una campaña de publicidad, luego requerimientos y después tendremos que sacar los operativos, esperemos poder operar este esquema de descuentos a partir del próximo mes”.

Por otra parte, el tesorero estatal refirió que, hasta el primer semestre del año, la recaudación de los impuestos y derechos estatales registra una recuperación del 20% a comparación de lo que se generó el año pasado, en donde la pandemia del Covid-19 provocó una afectación directa en la economía familiar.

“La recuperación de todos los impuestos estatales, de los derechos, etc…, ha sido muy buena, andamos arriba de la meta y con ellos podemos apoyar los proyectos de gobierno, vamos arriba de la meta en un 20%”.

Por último, afirmó que el próximo mes se iniciará con la planeación del presupuesto estatal 2022, anticipando que podría venir sin muchos cambios en relación al que se ejerce en el año en curso, en donde se mantuvieron los recursos para la mayoría de las dependencias, se congelaron los sueldos de los burócratas y se tuvieron recortes en recursos federales.

“En cuestión de los recursos federales tuvimos mayor complicación, ahí sí tuvimos una disminución de cerca de 200 millones de pesos, tuvimos que dejarles el mismo presupuesto a las entidades excepto a salud y seguridad pública, pero todas las demás se quedaron con el mismo presupuesto, además de que no hubo aumento de sueldos para evitar recortes de personal”.