Retoman 670 escuelas clases presenciales en Aguascalientes | Newsweek México

Este lunes se retomaron las clases presenciales en el nivel de educación básica en Aguascalientes, a casi 15 meses de haberse suspendido por la pandemia del Covid-19.

Portando cubrebocas, caretas, goggles y gel antibacterial, los estudiantes fueron llegando de manera paulatina a sus escuelas. Ahí ya les esperaban los maestros, que los recibieron con entusiasmo y apegados a los protocolos sanitarios.

En algunas escuelas se dividieron los accesos para evitar aglomeraciones de estudiantes y padres de familia. Se colocaron filtros de detección de temperatura, aplicación de gel antibacterial y tapetes sanitizantes, además de solicitar la presentación de una carta de corresponsabilidad firmada por los padres de familia y tutores.

Para Víctor Daniel, que cursa el tercer grado de la Escuela Primaria “Enrique García Gallegos”, ubicada en la colonia José López Portillo, una de las de mayor marginación en el municipio de Aguascalientes, regresar a clases presenciales ya era necesario, pues extrañaba ver a sus amigos y maestros.

“Estoy feliz de regresar a mi escuela, jugar aquí en el recreo con mis amigos y ver a mis maestros”.

Durante la pandemia, tuvo algunas complicaciones para hacer sus tareas, ya que para ello tenía que utilizar el teléfono celular y ser apoyado por su mamá para aclarar las dudas de los temas.

“Me dejaban poquita tarea, pero tenía que hacerla en el teléfono, mi mamá me ayudaba, pero prefiero tomar clases aquí”.

Su compañera, Claudia Sarahí, pasó por situaciones similares, por lo que ya sentía las ganas y la emoción por volver a tomar clases en su escuela.

“Extrañaba poder correr en la escuela y ver a mis maestros, los extrañaba mucho; las materias que más me gustan son Español y Lectura, me gusta ver de nuevo a mis amigas, ya no las había visto”.

De acuerdo al director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, este lunes reanudaron actividades presenciales alrededor de 670 planteles de educación básica, mientras que 370 escuelas que fueron sedes de casillas electorales lo harán hasta el miércoles.

“Hay alrededor de 200 escuelas que aún no tienen las condiciones para regresar, pero que de manera gradual poco a poco se irán incorporando, la idea es que sea un regreso seguro, gradual y escalonado”.

Aunque originalmente se había establecido que el regreso obligado a las aulas para los docentes que ya hayan sido vacunados y que no pertenecieran a grupos de riesgo, el pasado viernes se acordó entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) que fuera voluntario el retorno a las clases presenciales.

Por ello, hubo planteles escolares de Aguascalientes en donde se cambió la decisión para continuar con las clases a distancia y retrasar la vuelta a las clases presenciales.

Por lo anterior, se realizará un nuevo diagnóstico para definir la cantidad de escuelas en donde se regresará al modelo de clases de forma física.

“Hoy vamos a hacer un recorrido y haremos un formulario para consultar a las escuelas y mañana ya estamos previendo para ver cuáles de las mil escuelas siguen trabajando a distancia y cuántas en modelo híbrido y cuántas de forma presencial”, añadió.

Asimismo, señaló que se habilitará un sitio de internet en donde los padres de familia y la población en general podrán conocer el tipo de modalidad en la que estarán trabajando las escuelas durante el último mes del ciclo escolar.

“Hoy lanzamos la página ‘Escuela segura’, donde se van a dar recomendaciones, tips, los protocolos sanitarios y se verá en tiempo real cuántas escuelas arrancarán clases presenciales, con cuántos alumnos, georreferenciadas, con un mapa, con toda la información para que los papás estén notificados”.

Por último, Reyes Esparza aseguró que en algunas escuelas las mesas directivas podrían solicitar el pago de cuotas voluntarias para la compra de insumos sanitarios, situación que se dejará a criterio de los paterfamilias, sin que esto sea una condición para los alumnos que no puedan cubrir con ellas.

“Las aportaciones son bienvenidas, pero son voluntarias, no nos negamos a que el papá o la mamá la quiera dar, al final de cuentas la escuela es de todos, pero tampoco están condicionadas a que se les reciba al niño, a que se le apruebe o repruebe o a que se le exhiba, inclusive, para nada, eso no está permitido”.

Asimismo, no se solicitará de forma obligatoria el uso del uniforme escolar ni de útiles nuevos, situación que ya fue externada a los directores de las escuelas.