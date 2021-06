Ramos vota y dice que el gobierno se entrometió ilegalmente en la campaña | Newsweek México

El candidato por la alcaldía de Tijuana, Jorge Ramos Hernández dijo hoy que se vivió una campaña con el gobierno del estado “influyendo de manera ilegal”, pero aseguró que respetará el resultado de la ciudad.

“Un demócrata debe respetar los resultados como vengan”, dijo acompañado de su familia tras haber votado en la colonia San Antonio del Mar.

“Estoy muy satisfecho, dí mi mejor esfuerzo y mi equipo también, y lo que recibí de parte de la población de Tijuana fue de gran apertura”, explicó el candidato de la coalición Va X Baja California.

El también expresidente municipal de Tijuana dijo además que el gobierno del estado participó de forma ilegal en la campaña.

“Muy entrometido, repartiendo despensas hasta el último momento, influyendo de manera ilegal, haciendo condonaciones que no se habían visto en recibos del agua”.

Sin embargo opinó que la población no se dejó manipular.

“Tijuana no se vende, no se va por una despensas, no se va por una dádiva, la ciudad sabe lo que está en juego ahora. Está en juego el futuro de nuestras familias y de la ciudad”, dijo.

Explicó que su equipo detectó desde anoche maniobras electorales que se reservó, pero que atendieron. “Estamos muy bien organizados, tenemos experiencias en elecciones”, dijo.