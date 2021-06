Policía de Hong Kong detiene a editores del Apple Daily; acusan ataque a libertad de expresión | Newsweek México

LA POLICÍA de Hong Kong registró este jueves, por segunda vez en menos de un año, las oficinas del diario prodemocracia Apple Daily y detuvo a cinco directivos, incluido el jefe de redacción de este medio, que alertó de que la libertad de prensa en este territorio “pende de un hilo”.

Estos arrestos, en nombre de la drástica ley de seguridad nacional, son el último revés contra el popular tabloide y su encarcelado propietario, el multimillonario Jimmy Lai. En un mensaje dirigido a sus lectores, el Apple Daily afirmó que “la protección de la libertad de prensa en Hong Kong pende de un hilo”.

Más de 500 policías participaron en el operativo, en relación con artículos publicados por el Apple Daily “instando a sanciones” contra Hong Kong y los dirigentes chinos, según la policía.

Es la primera vez que el contenido de un artículo da pie a arrestos por la ley de seguridad nacional que impuso el año pasado Pekín. La policía también congeló además bienes de Apple Daily por un valor de 2,3 millones de dólares.

También lee: China promulga ley de seguridad para Hong Kong pese a críticas y manifestaciones

El sindicato de periodistas del diario tachó la operación de “violación gratuita de la libertad de prensa” que “refleja la manera en la que el poder de la policía ha aumentado en el marco de la ley”.

El Reino Unido reaccionó acusando a China de utilizar la ley de seguridad nacional para atacar las “voces disidentes” en Hong Kong, y pidió “proteger” y “respetar” la libertad de prensa en virtud de los compromisos firmados cuando se devolvió la excolonia británica a Pekín en 1997.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que dejen de atacar a los medios independientes y libres”, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price.

Los cinco directivos fueron detenidos “por conspiración con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional”, según la policía. Aunque el ministro hongkonés de Seguridad, John Lee, se negó a decir qué artículos habían infringido la ley de seguridad o si las personas que habían compartido los textos también estaban en el punto de mira de la justicia.

Apple Daily transmitió el allanamiento policial en vivo en su cuenta de Facebook y en las imágenes se observó cuando los policías acordonaron el complejo e ingresaron al edificio. Entre las personas detenidas, figura el redactor jefe Ryan Law y el director general Cheung Kim-hung.

También lee: Detienen a magnate de la prensa Jimmy Lai y a la conocida activista Agnes Chow en Hong Kong

Tras el dispositivo, los periodistas volvieron a la redacción, totalmente saqueada. Según ellos, la policía se llevó 38 ordenadores, discos duros y libretas con anotaciones. Para un fotógrafo del diario, se trata de “crear un clima de terror para los trabajadores del Apple Daily”. “Pero si me detienen por haber querido dar testimonio de la actualidad, no me arrepentiré”.

La ley de seguridad nacional que entró en vigor en junio de 2020 es la punta de lanza de la represión generalizada contra los críticos de China en Hong Kong desde las enormes manifestaciones prodemocracia de 2019. Las personas condenadas bajo la nueva ley se exponen a prisión de por vida, y a la mayoría se les niega libertad bajo fianza al ser detenidos.

China ha dicho que la ley es necesaria para devolver la estabilidad a Hong Kong, pero sus críticos, incluidos varios países occidentales, dicen que la represión derribó la promesa china de que la ciudad mantendría ciertas libertades y autonomía tras su paso a manos de Pekín en 1997. N