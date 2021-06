México suma 19 millones de esquemas completos de vacunación; 11 millones han recibido al menos una dosis | Newsweek México

LAS AUTORIDADES sanitarias mexicanas informaron que 19 millones 126,940 mexicanos cuentan con esquema completo y 11 millones 258 mil 883 con medio esquema. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que conforme llegan los biológicos se distribuyen y se aplican en un tiempo promedio de cinco días, que contempla desde la llegada al país hasta el envío a las entidades federativas y distribución a centros de vacunación.

Se prevé que en los próximos días sean liberadas casi seis millones de dosis de AstraZeneca, lo que permitirá acelerar la estrategia. Este martes arribaron a México 291 mil 330 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, en el vuelo CVG MEX 952, procedente de Cincinnati, Estados Unidos. En total, esta farmacéutica ha entregado 20 millones 779 mil 395 dosis.

Este lunes, Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami y ex secretario de Salud de México, junto con Octavio Gómez Dantés, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México, advirtieron en una editorial del Washington Post que hasta antes de las elecciones del 6 de junio, el ritmo de vacunación “parecía el adecuado”, pero en las últimas semanas el ritmo de vacunación disminuyó.

Aunque las autoridades sanitarias mexicanas no hicieron referencia a la editorial del ex secretario, Frenk advirtió en su texto que las cifras oficiales de decesos por covid-19 deben multiplicarse por 2.4 y remarcó que “el fin de la pandemia dependerá de la capacidad de los ciudadanos para exigir al gobierno que ponga los frutos de la ciencia al servicio de todos y no de sus propios intereses políticos”.

El informe oficial detalla que el país ha recibido 47 millones 494 mil 295 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics y Johnson & Johnson.

En México, el laboratorio Drugmex ha envasado cuatro millones 758 mil 200 dosis de CanSino Biologics, y el laboratorio de la empresa Liomont otras 808 mil 500 de AstraZeneca, lo que hace un total de cinco millones 566 mil 700 vacunas envasadas en el país. Desde el 23 de diciembre del 2020, ha tenido disponibles 53 millones 060 mil 995 dosis de vacunas envasadas.

Durante la conferencia presidencial matutina, las autoridades sanitarias tienen un segmento informativo denominado “El Pulso de la Salud”, en la que participa el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se subrayó que inicia la semana epidemiológica 26 y que la pandemia “sigue”.

En tanto que en su editorial, el ex secretario de salud advirtió que México está próximo a enfrentar una tercera ola de contagios por covid-19, en caso de que no se tomen las medidas necesarias para contenerla.

“Estamos en una carrera entre las vacunas, las variantes del virus y la vigilancia, cuyo desenlace sigue siendo incierto. El riesgo de un rebrote en México es real y exige la aceleración del ritmo de vacunación y el fortalecimiento de las actividades de vigilancia epidemiológica”, escribió Frenk. N