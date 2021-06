Invita IMSS a la población a donar sangre de forma altruista | Newsweek México

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes llama a las personas mayores de 18 años a donar sangre de manera habitual, ya que este recurso permite salvar vidas.

La jefa del Banco de Sangre en el estado, Mireya Delgado Gutiérrez, expuso que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 la donación altruista y las reservas se redujeron considerablemente, por lo que dijo: “En este momento es particularmente importante donar sangre de manera habitual; además, es un acto de nobleza que permite salvar la vida de personas que requieren de plaquetas, glóbulos rojos o plasma extraídos de la sangre donada”.

Explicó que los componentes mencionados se utilizan para responder a la demanda de diferentes necesidades médicas como transfusiones requeridas por cirugías, padecimientos como cáncer e insuficiencia renal, o las urgencias derivadas de algún tipo de accidente.

Por ello, el Seguro Social invita a la población de 18 a 35 años a donar sangre de manera voluntaria y regular. Los interesados pueden acudir al Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 o a los Puestos de Sangrado de los HGZ No, 2 y 3.

Entre los requisitos para donar se encuentran:

• Estar sano.

• Tener entre 18 y 65 años de edad.

• Pesar más 50 kg.

• No estar tomando antibióticos.

• Deberá transcurrir más de un año después de realizarse el último tatuaje, perforaciones o acupuntura.

• No estar embarazada ni estar amamantando.

• No tomar medicamento en la última semana.

• No haber ingerido las últimas 48 horas alcohol.

• Si padece presión alta pero está controlado, puede ser donador.

Cabe mencionar que para ingresar a las instalaciones de los hospitales es obligatorio el uso de cubrebocas, mantener sana distancia y las manos limpias, así como acudir sin acompañantes. Del mismo modo, se mantienen todas las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19: filtros sanitarios, exclusas, áreas aisladas, rutas seguras y desinfección permanente.

El IMSS en Aguascalientes reitera que los donantes de sangre son piezas clave en la salvaguarda de vidas de quienes requieren de su apoyo.