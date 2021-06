India: perros callejeros comen cadáveres de personas presuntamente fallecidas por covid-19 | Newsweek México

EN UN IMPACTANTE giro en la trágica batalla contra el covid-19 que sacude a India, han salido a la luz terroríficas escenas en las que, al parecer, perros callejeros se alimentan de cadáveres arrojados a la ribera por las aguas de un río.

Según un informe de Asian News International, en las redes sociales se han publicado videos en los que varios cuerpos humanos sin vida, hallados cerca del Río Bhagirathi, en Uttarkashi, se han convertido en el alimento de hambrientos perros sin hogar.

Residentes de la localidad dijeron al medio noticioso que los cadáveres, que presuntamente mostraban grandes quemaduras, llegaron a la ribera debido a las fuertes lluvias y al aumento en el nivel del agua. Muchas personas del área piensan que los cadáveres pertenecen a víctimas del covid-19 que fueron parcialmente cremadas.

“Ayer, mientras realizaba algunas labores de pintura, vi esos cuerpos semicalcinados y a varios perros callejeros royéndolos y alimentándose de ellos”, dijo al medio noticioso un habitante de la localidad. “Es un motivo de preocupación, y creo que significa la muerte de la humanidad”.

Debido a los rumores de que los cuerpos pertenecen a pacientes muertos por covid-19, varios residentes de Uttarkashi han llamado a los funcionarios de salud de la localidad a que se encarguen adecuadamente de los cuerpos.

“La administración del Distrito y la Corporación Municipal deben tener conocimiento de esto y hacer algo inmediatamente”, declaró un vecino a Asian News International. “Le solicito a la administración que se encargue debidamente de esto”, añadió otro.

Ramesh Semwal, presidente de la Municipalidad de Uttarkashi, confirmó a Asian News International que las autoridades locales investigan esas afirmaciones. Añadió que hay planes para nombrar a una persona específica que se haga cargo del retiro de los cuerpos.

“En los últimos días, el número de muertes se ha incrementado en nuestra área”, dijo Semwal. “También he sabido que los cuerpos no se incineran adecuadamente, por lo que he instruido a la administración para que organice la cremación de los cuerpos semicalcinados en Kedar Ghat”.

Newsweek no pudo verificar independientemente las afirmaciones hechas por Asian News International.

En los últimos meses, India ha enfrentado grandes dificultades debido al aumento en los casos de covid-19. A mediados de mayo, ese país estableció el récord mundial del mayor número de muertes por covid-19 en un solo día, lugar ocupado anteriormente por Estados Unidos.

El video de los perros alimentándose de cadáveres arrojados a la ribera por las aguas del río surge poco tiempo después del devastador video viral en el que un hombre presuntamente llevaba a su difunta hija de 11 años a un crematorio indio. El video desató una discusión internacional sobre la escasez de recursos médicos en India, arrasada por la crisis del covid-19. N

