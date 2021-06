Guatemala suma 13 asesinatos contra la comunidad LGBT+ solo en 2021, denuncian oenegés | Newsweek México

EN GUATEMALA han asesinado a 13 personas de la comunidad LGBT+ en lo que va de 2021, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+.

La organización Human Rights Watch (HRW) informó este martes que un grupo de agresores no identificados mataron a dos mujeres transgénero y a un hombre homosexual en Guatemala en ataques distintos que ocurrieron en el lapso de una semana.

“El Ministerio Público debe impulsar investigaciones independientes, oportunas y exhaustivas de estos casos para llevar ante la justicia a los responsables”, exigió HRW.

Cecy Caricia Ixpata, también miembro de OTRANS, murió el 9 de junio en el Hospital Salamá en el departamento de Baja Verapaz, debido a lesiones sufridas durante una agresión por parte de dos personas no identificadas.

Una representante de OTRANS dijo a Human Rights Watch que Ixpata, al igual que González, había contactado al Ministerio Público anteriormente en relación con amenazas transfóbicas.

Organizaciones de la sociedad civil guatemaltecas informaron que estos tres hechos recientes se unen al total de asesinatos de personas lesbianas, gais, bisexuales o transgénero (LGBT) que asciende al menos a 13 en lo que va de 2021.

La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que en 2020 hubo en Guatemala al menos 19 homicidios de personas que se sabía que pertenecían a la comunidad LGBT.

“Para proteger a las personas LGBT y evitar que el 2021 se convierta en uno de los años más letales para las minorías sexuales y de género de Guatemala, las autoridades deben actuar para que haya rendición de cuentas por estas muertes”, expresó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos LGBT de Human Rights Watch.

“Las investigaciones del Ministerio Público deben enfocarse en establecer si se actuó contra las víctimas debido a su orientación sexual o identidad de género, o a su trabajo en defensa de los derechos de las personas LGBT”, añadió.

En marzo, Human Rights Watch publicó un informe sobre la violencia y discriminación contra personas LGBT en Guatemala, la organización entrevistó a 53 sobrevivientes de abusos anti-LGBT y concluyó que entre los agresores había agentes de seguridad pública, pandillas y miembros del público en general, incluso familiares de esas personas LGBT.

También halló que el gobierno no está protegiendo adecuadamente a las personas LGBT frente a estos actos ilegales. “Guatemala prácticamente no brinda protecciones a las personas LGBT. El país no cuenta con leyes civiles integrales que protejan de manera explícita contra la discriminación o que aborden los delitos de odio motivados en la orientación sexual o la identidad de género”, indica HRW. N