Covid-19: Brasil rebasa 500,000 muertes; miles protestan contra 'genocida' Bolsonaro | Newsweek México

MILES DE PERSONAS salieron a las calles de todo Brasil este sábado para protestar por el fracaso del presidente Jair Bolsonaro en el manejo de la pandemia, mientras el número de víctimas del covid-19 sobrepasa las 500,000 personas.

Los manifestantes llevaban letreros con leyendas donde exigían que Bolsonaro dejara el cargo, como “Bolsonaro debe irse”, informó la BBC. Otras personas mostraban letreros que hacían referencia al número de víctimas en Brasil, entre ellos, “500,000 muertes. Él (Bolsonaro) es el culpable”.

En Río de Janeiro, los manifestantes calificaron a Bolsonaro de “genocida”, informó Associated Press. En un cartel se comparaba al mandatario con Adolfo Hitler, con la palabra “genocida” escrita en la parte superior.

Brasil ha alcanzado la segunda mayor cantidad de muertes por covid-19, únicamente por detrás de Estados Unidos. Este sábado, el Ministerio de Salud publicó datos donde se informaba de 500,800 muertes derivadas de 17 millones de casos confirmados de covid-19. La nación sudamericana tuvo un promedio de 2,000 muertes diarias durante la última semana.

Se espera que el número de casos aumente conforme se acerca el invierno al hemisferio sur y comiencen a surgir nuevas variantes del virus. Únicamente 11 por ciento de la población brasileña ha sido vacunada contra el covid-19, según medios locales.

“La inmunidad de rebaño no servirá de nada. La única inmunidad que se puede lograr es por medio de la vacuna. No hay ningún tratamiento preventivo. He perdido a millones de amigos, casi pierdo a un primo… las personas han quedado huérfanas, sin padre, sin madre, sin hijos”, declaró a Reuters la manifestante Denise Azevedo.

Gonzalo Vecina, exdirector del organismo regulador brasileño Anvisa, dijo a Reuters que aun si más ciudadanos reciben la vacuna, es probable que se produzcan cientos de miles de muertes más.

“Creo que alcanzaremos las 700,000 u 800,000 muertes antes de que podamos ver los efectos de la vacunación”, dijo Vecina.

Varios críticos han acusado a Bolsonaro de no actuar para contener la pandemia de coronavirus, y mencionan el rechazo del presidente a imponer el confinamiento, su escepticismo con respecto a las vacunas y su impulso a medicamentos ineficaces como la hidroxicloroquina.

Bolsonaro enfrenta ahora una investigación del Congreso debido a su deficiente manejo de la pandemia, informó The Guardian.

El sábado pasado, Bolsonaro encabezó un desfile de motocicletas por las calles de São Paulo mientras se acercan las elecciones de 2022. Fue multado por no usar cubrebocas en violación a los reglamentos locales, y ha dicho que no se pondrá la vacuna contra el covid-19.

Manifestantes contra Bolsonaro como Oswaldo Pinheiro, de 75 años, usaban cubrebocas y, en la medida de lo posible, practicaban la sana distancia durante las manifestaciones.

“Aún a mi edad, yo estaré en la lucha contra este gobierno genocida que no respeta a los pobres. Mientras haya marchas, yo seguiré asistiendo”, dijo Pinheiro a The Guardian.

Pinheiro es uno de los pocos brasileños que han recibido la vacuna, de acuerdo con su hija Débora Amado, que se unió a él en las protestas en Río, junto con su hermana Bárbara Amado. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek