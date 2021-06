Confirma gobierno estatal primer caso de Covid-19 con regreso a clases | Newsweek México

En rueda de prensa, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que ya se registró el primer caso confirmado de Covid-19 en una maestra de la Escuela Secundaria No. 5, por lo que el regreso de los alumnos a las clases presenciales se tuvo que suspender.

“Hay un caso en una maestra de la Secundaria No. 5, que apenas hoy iba a abrir, entonces no hubo ningún riesgo para niños, se trata de una maestra que sale positiva, que seguramente tuvo el contacto previo al día en que regresa a sus clases, me parece que estuvo en consejos técnicos, pero nunca con el contacto de los alumnos y se siguió el protocolo”.

Aunque en dicho plantel no se habían iniciado las actividades presenciales, la docente participó en las reuniones de consejo técnico, por lo que se determinó aplicar el protocolo señalado por la Secretaría de Salud Estatal para evitar la propagación del virus, por lo que los alumnos continuarán con clases a distancia hasta nuevo aviso.

El lunes retomaron las clases presenciales alrededor de 670 planteles de educación básica y este miércoles se espera que otros 300 lo hagan, después de haber fungido como casillas en las elecciones del domingo.

“Hoy empiezan otras escuelas que estuvieron ocupadas con el tema de las elecciones, ya hoy se incorporan y debemos seguir agradeciendo la voluntad del sindicato de maestros, de los propios maestros que la mayoría ya están trabajando”.

Sobre el retorno voluntario de los docentes, el mandatario estatal lamentó la decisión de aquellos que han optado por no presentarse a las aulas y han continuado con clases en línea, pues a pesar de que no se les puede aplicar algún tipo de sanción, sí quedarán bajo el escrutinio de los padres de familia y los alumnos.

“Todavía puede haber pocos maestros que por la facultad que les dio la SEP de que fuera voluntario el regreso para los maestros, es un tema de convicción, es un tema de voluntad, de entender que los niños no pueden seguir esperando, que el esfuerzo que se ha hecho a distancia no es lo mismo, que no todos tienen la posibilidad de tomar las clases a distancia”, resaltó.

Iniciará reconversión del Hospital Hidalgo

Por otra parte, Martín Orozco Sandoval dio a conocer que paulatinamente se iniciará la reconversión de una parte de las áreas Covid del Hospital Hidalgo a otras especialidades médicas, toda vez que la cifra de nuevos contagios y pacientes hospitalizados ha ido a la baja en las últimas semanas.

“Poco a poco se va a ir transformando en atención al resto de las enfermedades el Hospital Hidalgo, con su área de Covid todavía, pero ya no con la capacidad que teníamos en los puntos más álgidos de la pandemia, pero conscientes de que vamos a tener esa área todavía”.

A pesar de ello, en los hospitales pertenecientes al Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) se continuará brindando atención a los pacientes que presenten síntomas graves o muy graves de Covid-19.