La titular de la Secretaría del Campo, Marisol Suárez Correa, reconoció que la dependencia tuvo que aplicar una reestructura en su presupuesto anual, lo que provocó ajustes en los componentes de apoyo a los municipios, aunque aseguró que todas las localidades recibieron algún tipo de respaldo.

“Nos hicieron una reestructura del presupuesto y modificamos algunos componentes, pero el apoyo ahí está”, afirmó Suárez Correa.

La funcionaria estatal señaló que si bien han surgido inconformidades desde municipios como Celaya, Uriangato y Valle de Santiago, los ajustes fueron necesarios para redistribuir los recursos disponibles.

“No hay dinero que alcance para todas las necesidades que tenemos, pero con la reestructura a todos se les dio apoyo”, enfatizó.

También indicó que algunos programas específicos, como el de tecnificación del campo, apenas están en fase de diseño de proyectos ejecutivos, por lo que aún no se puede determinar con precisión el monto final que se invertirá.

“Estamos en los proyectos, todavía no tenemos realmente cuánto se va a aplicar, porque si no tenemos los proyectos, no tenemos los presupuestos”, explicó.

En ese sentido, detalló que el gobierno estatal contempla una bolsa inicial de 100 millones de pesos para tecnificación, en coordinación con la Federación. Sin embargo, aclaró que la inversión podría variar una vez que se definan los proyectos específicos para revestimiento de canales y modernización parcelaria.

“Cada agricultor tiene muy específica su tecnificación para su terreno… son muchos factores que afectan o que van involucrados”, añadió.

Finalmente, Suárez Correa indicó que las lluvias recientes han ralentizado el levantamiento técnico en campo, ya que los canales se encuentran llenos de agua, lo cual impide avanzar en la ejecución de obras.

A pesar de ello, dijo que el trabajo continúa y que el objetivo es que la tecnificación sirva también para ahorrar agua y redirigirla hacia las ciudades, tal como lo ha planteado la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.