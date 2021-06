Alista Guardia Sanitaria hasta 10 sanciones a partidos políticos por incumplir protocolos | Newsweek México

La Guardia Sanitaria mantiene abiertos hasta 10 procesos sancionadores en contra de los partidos políticos que incumplieron los protocolos sanitarios de la pandemia del Covid-19 durante el periodo de campaña electoral.

El titular de la Guardia Sanitaria, Octavio Jiménez Macías, señaló que las multas a aplicarse podrían alcanzar hasta las 1,000 UMA´s (Unidades de Medida y Actualización), equivalentes a 80 mil pesos, dependiendo la gravedad de la falta.

“Algunos tienen iniciados procesos administrativos, ya estaban notificados y avisados en tiempo y en forma y si no tomaron las medidas pertinentes, al rato que les llegue el ticket que no se vean sorprendidos, como es una cuestión estatal, se manejan hasta 80 mil pesos de multa”.

Las principales causas de las sanciones fueron el rebase en los aforos máximos de personas en los eventos, así como el incumplimiento del uso del cubrebocas y la sana distancia.

“En algunos eventos sí respetaron todas las medidas, como que se relajaron más en los cierres, y era de esperarse, era aventar la casa por la ventana, pero nosotros seguimos vigilando; las principales causas de las sanciones fueron el aforo, el uso del cubrebocas y la sana distancia, como eran espacios abiertos normalmente, le daban rienda suelta a no acatar las medidas”, subrayó.

Comentó que durante las campañas electorales se llevaron a cabo operativos de supervisión en algunos de los eventos de las candidatas y candidatos para atestiguar el cumplimiento de las medidas sanitarias, observando un mayor desacato en las actividades masivas de cierre de campaña, en donde incluso se llevaron a cabo mítines con miles de personas en plazas públicas.

Jiménez Macías agregó que las sanciones se aplican a los partidos políticos y no a los candidatos de forma individual, las cuales deberán saldarse en el próximo mes ante la Secretaría de Finanzas de gobierno estatal.

“Las multas que recabamos se pagan en Finanzas, pero no tienen derecho a descuentos, no existe en la Ley de Ingresos que se manejen descuentos, ellos pueden alegar la situación y en las pruebas que ellos presenten pueda el área jurídica reconsiderar el monto, pero no hay descuentos como tal”.

Finalmente, indicó que el próximo domingo, en la jornada electoral, se desplegará un operativo de entre 80 y 100 elementos de la Guardia Sanitaria que estarán llevando a cabo recorridos de verificación de los protocolos en las 1,712 casillas que se habilitarán en los 11 municipios de Aguascalientes.

“El 6 de junio vamos a tener un operativo, no en todas las casillas, porque sí son muchísimas, pero principalmente en las cabeceras municipales y en la capital, vamos a estar haciendo rondines y tratar de cubrir lo más que se pueda”, concluyó.