2% de médicos no quisieron aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en Aguascalientes | Newsweek México

Del total de médicos afiliados al Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes (CMCA), alrededor del 2% no aceptaron ser vacunados contra el Covid-19 por desinformación o desconfianza en el biológico, así lo dio a conocer el presidente del colegio, Roberto Velasco Hirschberg.

“Ha habido una cantidad importante de memes, de fake news y algunos los creen, pero definitivamente, contra la vacunación no hay razón, porque es una protección, y aún vacunados debemos seguirnos cuidando, yo creo que un 2% de los médicos no se quisieron vacunar”.

Aunque la vacunación hacia el sector privado de la salud tardó en llegar, al día de hoy ya se ha avanzado en más de un 95% de los especialistas médicos que laboran en hospitales, clínicas y consultorios particulares, lo que les permite tener mayor tranquilidad para desempeñar sus labores sin ser contagiados de Covid-19.

“Ya se vacunó a los rezagados y ya está cubierto casi el 100% de los colegas, estamos hablando de fácil un 95% de los médicos ya vacunados del sector privado”.

Por el contrario, aún restan aproximadamente 70 médicos de ser vacunados, por lo que en los próximos días se podría llevar a cabo una jornada especial para ellos, dependiendo de las fechas de la estrategia de vacunación del gobierno federal.

“El 5% del que hablamos equivaldría a alrededor de unas 50 personas, cuando mucho 70”, subrayó.

Para tener un mayor control de los médicos a vacunar, el colegio de profesionistas del área médica presentó un censo a las autoridades del gobierno federal y del Ejército Mexicano, el cual se ha ido cumpliendo conforme han llegado las dosis de la vacuna contra el Covid-19 a la entidad.

“Nosotros hicimos el censo, no había un censo de médicos particulares, se los enviamos al gobierno federal, a la XIV Zona Militar, al ISSEA también se lo enviamos, y al principio lo usaban de excusa, tardaban mucho y era porque no había vacunas, es mejor hablar con la verdad y decir que nos esperáramos, y así no repartir responsabilidades que no teníamos”.

Por último, Roberto Velasco Hirschberg informó que desde el inicio de la pandemia han fallecido 26 médicos, enfermeros y demás especialistas de las áreas médicas y administrativas del sector salud, aunque a partir de la vacunación, la incidencia de casos ha disminuido considerablemente.

“Son alrededor de 26 los que fallecieron, tristemente fueron muchos, fueron especialistas importantes y varios más”, concluyó.