Se la rifan líderes de 5 fuerzas políticas por Toño Arámbula | Newsweek México

Militantes y líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Nueva Alianza (Panal), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Libre de Aguascalientes, pronunciaron en rueda de prensa su adhesión al proyecto que encabeza Antonio Arámbula López para refrendar la presidencia municipal de Jesús María, en fórmula con Laura Ponce, candidata a diputada por el Distrito 7 de la Coalición por Aguascalientes (PAN/PRD).

Ante medios de comunicación, más de diez líderes de distintas ideologías coincidieron en que Arámbula López ha demostrado trabajo, cercanía y visión como gobernante, y como candidato, ofrece un proyecto sólido y de continuidad con propuestas definidas.

Acompañado por Gustavo Báez, líder estatal del PAN, así como por los integrantes de su planilla, y su esposa Liliana Coronado, al dar la bienvenida a los líderes plurales, Antonio Arámbula expresó que aunque ya el PAN lleva tres administraciones al frente del gobierno, este proyecto, no es solo de panistas, es un proyecto de gente valiosa que busca el bien de Jesús María y va más allá que solo buscar el bien de un partido o de unos cuantos. Enfatizó que hay mucha gente valiosa que se quiere sumar por lo que se han abierto las puertas para gente valiosa, trabajadora, líder que han militado en otros partidos, pero que ven este proyecto viable, ganador y que busca el bien común, por lo que el proyecto se abre a la sociedad, porque es plural, incluyente y busca el beneficio de la mayoría de los jesusmarienses.

Gustavo Báez, externó que es muy claro que en Jesús María hay un antes y un después desde que llegó Antonio Arámbula al gobierno y que según los últimos sondeos “esto está consolidado y seguramente el 6 de junio tendremos nuevamente alcalde emanado de Acción Nacional”.

Por su parte, Rocío Gómez, candidata suplente de Karla Espinoza, a Presidenta Municipal por el Partido Libre de Aguascalientes en 2019, dijo que después de comparar los proyectos, se decepcionó de la campaña de la hoy candidata por Morena, la cual calificó de mentira y abuso por haber puesto a trabajar a personas que le abrieron las puertas para darse cuenta que es una persona que no es de aquí, sus intereses son personales y no de crecimiento para el municipio y que no se puede permitir que una persona sin experiencia legue al gobierno.

Los liderazgos que se manifestaron en apoyo a Antonio Arámbula son: Ycela Arias Villegas, Diputada Local , Ex Regidora del PRI en el Ayuntamiento de Jesús María 2010; Jorge Acosta Lozano, Ex Secretario del Ayuntamiento de Jesús María 2008 – 2010; Luli Lugo Jiménez, Ex Candidata a Presidenta Municipal por el PRD 2019; Gilberto Zuñiga Maldonado , Ex Regior del PRI en el Ayuntamiento de Jesús María (2011 – 2013); Profr. Saúl Martínez, ex militante fundador y ex Presidente de Morena en Jesús María; Ernesto González Chávez, ex simpatizante del Partido Libre de Aguascalientes y ex colaborador de la campaña 2019; Consuelo, lideresa de Antorcha Campesina en Jesús María; Alberto Gutiérrez Almaguer, ex candidato a Regidor por el Partido Libre de Aguascalientes; Juan Manuel Zuñiga, ex líder del PRI; Profra. Vicenta Pérez, ex Candidata de Nueva Alianza a Diputada Local en 2018; Maestra Domínguez, líder de Nueva Alianza en Jesús María; Doña Lula Rossano, ex Regidora del PRI; Víctor de Luna, ex Diputado Local, y ex Presidente del PRI; Felipe Lara ex líder sindical y militante del PRI, en Jesús María y Alfredo Verdin, militantes del PRI.

Los integrantes de la planilla que acompaña a Antonio Arámbula: Clara Aurora Martínez Gallardo (candidata a síndica) y Juan Luis López Muñoz, Claudia Guadalupe De Lira Beltrán, Fco. Javier Esquivel Hernández y María Dolores Adame Macías (candidatos a regidores)