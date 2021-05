"Tenemos que buscar el entendimiento, no pelearnos”, le dice AMLO a Kamala Harris en su reunión bilateral virtual | Newsweek México

Durante la reunión bilateral virtual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hablaron sobre temas de migración y buscar entendimiento y acuerdos en vez de confrontación.

El diario Reforma reporta que el mandatario mexicano le dijo a la vicepresidenta que estaba de acuerdo en trabajar para controlar la migración irregular, además de ofrecer el apoyo de su gobierno.

“Es un tema que le importa mucho al presidente Biden porque decidió nombrarle a usted para atender este asunto. Pero tenemos una frontera que nos une y tenemos que buscar el entendimiento, no pelearnos”, señaló AMLO en declaraciones recogidas por el diario.

Por su parte la vicepresidenta Kamala Harris reiteró el compromiso de Estados Unidos para brindar asistencia y enfrentar las causas de fondo de la migración en el Triángulo Norte de Centroamérica.

De acuerdo con Reuters, Harris le dijo a AMLO que ambos países están enfrentando al covid así como las repercusiones económicas de la pandemia y el aumento en la llegada de migrantes a la frontera.

Por ello, en palabras de la vicepresidenta, “debemos trabajar de forma conjunta para combatir la violencia, la corrupción y la impunidad”.

“La mayoría de la gente no quiere dejar sus hogares, y cuando lo hacen a menudo es porque están huyendo de algún daño o se ven obligadas a marcharse porque no hay oportunidades”, señaló la vicepresidenta.

Sobre este tema, López Obrador mencionó que tiene una propuesta específica, aunque no dio más detalles.

Sin embargo, antes de la reunión bilateral y durante su conferencia matutina, el presidente dijo que una de sus propuestas para atraer inversiones a la región es el programa “Sembrando Vida”, donde las personas reciben un ingreso a cambio de plantar y cuidar árboles.

Al concluir la videoconferencia, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo en Twitter que se trató de “un diálogo político muy cordial basado en coincidencias de fondo” y que “se está construyendo una relación estrecha cimentada en confianza y respeto”.

Se espera que Kamala Harris visite México y Guatemala durante su primer viaje al extranjero como vicepresidenta los días 7 y 8 de junio.

I met virtually today with President @lopezobrador_. We agreed to work together to establish a strategic partnership to address root causes of migration, spur economic development, and expand security cooperation. I told the President I look forward to visiting Mexico on June 8. pic.twitter.com/djZBlAQXiV

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 7, 2021