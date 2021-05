Director de OMS pide no vacunar a los niños y entregar las dosis a mecanismo Covax | Newsweek México

EL director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el viernes a los países que no vacunen a los niños y adolescentes contra el covid y que destinen esas dosis al sistema Covax, creado para que los países con menos recursos tengan acceso a la vacunación.

“Entiendo que algunos países quieren vacunar a sus niños y adolescentes, pero les insto a reconsiderarlo y a dar vacunas a Covax”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtiendo que, al ritmo actual de propagación del coronavirus, el segundo año da pandemia será “mucho más mortífero” que el primero.

"I understand why some countries want to vaccinate their children and adolescents, but right now I urge them to reconsider and to instead donate vaccines to #COVAX"-@DrTedros #VaccinEquity

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 14, 2021