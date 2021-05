Must Wanted lleva el arte mexicano a Casa Decor 2021 | Newsweek México

LA EMPRESA mexicana Must Wanted, dirigida por Bernardo Noval, en colaboración con Comad Arquitectos presenta por primera vez en Madrid, a través de la plataforma de arquitectura e interiorismo Casa Decor 2021, el Espacio Must Wanted by Comad Arquitectos.

Se trata de un espacio inspirado en la obra de dos grandes artistas y referentes del arte mexicano: Luis Barragán y Frida Kahlo, y busca crear una experiencia sensorial para el espectador que le permita viajar a través de un recorrido por distintos espacios y atmósferas.

El espacio está dividido en dos áreas, una galería de arte que lleva por nombre “México es color” y un auditorio; ambos espacios están abiertos al público español e internacional del 13 de mayo al 27 de junio, de lunes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas.

Un gran cubo dorado destaca en la galería de arte, recordando el genio y maestría de Barragán por introducir el oro en sus ambientes minimalistas; mientras que, al aproximarse a esta estructura, el visitante descubrirá que esta caja dorada esconde en su interior un jardín diseñado por la paisajista española Cristina Nistal, que hace referencia a la Casa Azul de Frida Kahlo.

Por otra parte, la selección de obras de este espacio la conforman creadores cuya carrera está ampliamente reconocida en los circuitos artísticos internacionales, así como propuestas emergentes caracterizadas por un alto nivel de criterio y ejecución. Las obras han sido agrupadas en un eje temático, contundente y significativo, encaminado a mostrar el quehacer artístico contemporáneo de un país que promueve la reflexión sobre los distintos elementos que constituyen su herencia, en el que se desarrollan sistemas y soportes actuales para expresarlos.

PINTURAS, ESCULTURAS, FOTOGRAFÍAS, TEXTILES

Asimismo, las obras están vinculadas por una variedad de métodos de trabajo que abarcan procedimientos estéticos diversos y técnicas artísticas o artesanales, que forman parte integral de las herramientas del artista mexicano, que hoy opera como un creador en un mundo que expresa diversas realidades. Pinturas, esculturas, fotografías y textiles dan cuenta de esta propuesta.

Con el objetivo de presentar una aproximación al arte mexicano desde otro enfoque también se incluye la participación de tres artistas españoles cuya obra dialoga o se inspira en temas o motivos mexicanos. Mientras, la extraordinaria herencia artesanal queda ejemplificada a través de la inclusión de piezas de arte popular provenientes de maestros artesanos de diversas regiones de México.

Los artistas participantes son Alberto Odériz (Navarra, 1983), Celine Maestroni (Málaga, 1950), Héctor de Anda (Jalisco, 1950), Irene Zundel (Ciudad de México, 1958), Isauro Huizar (Sinaloa, 1985), Lourdes Almeida (Ciudad de México, 1952), Luis López Loza (Ciudad de México, 1939), Marcela Lobo (Ciudad de México, 1959), Maribel Portela (Ciudad de México, 1961), Martha Sáenz (Sonora, 1975), Matador (Ciudad de México, 1970), Paloma Torres (Ciudad de México, 1960), Sabino Guisu (Oaxaca, 1986), Salvador Santos (Madrid, 1972) y Sebastián (Chihuahua, 1947).

Con este proyecto, Must Wanted fortalece la agenda cultural entre México y España para democratizar la cultura y llevar las expresiones artísticas de México a todo el mundo. N