Llenado irregular de permisos de tránsito afecta la recaudación en Hermosillo | Newsweek México

La Policía Municipal realizará una investigación sobre el llenado incorrecto de documentación, que permitió amparar a vehículos y maquinaria por los cuales Tesorería no recaudó ni un peso

La expedición de permisos oficiales que fueron llenados de manera irregular en el departamento de Tránsito, entre 2019 y 2020, ha provocado un daño a la hacienda pública de Hermosillo, Sonora, en un esquema que beneficia a empresarios y particulares con la evasión en la recaudación de impuestos.

La irregularidad detectada en una investigación de El Malpensado consiste en el llenado de los permisos que autorizan el traslado de maquinaria pesada y los que se expiden para movimientos de carga y descarga dentro del municipio, por periodos mensuales o anuales, por cada unidad.

En lugar de anotar únicamente las placas de cada vehículo, en los permisos se agregan palabras como “varias”, “otras”, “diferentes”, “distintas”. Esto abre la puerta para poder respaldar una cantidad adicional de automóviles que no pagaron derechos ante el gobierno municipal.

Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, considera que la falta de control sobre los vehículos que realizan labores de carga y descarga en el primer cuadro de la ciudad afecta las condiciones de la vía pública por el exceso de dimensiones y peso de los vehículos, así como a los clientes, a quienes se les dificulta encontrar espacios para estacionarse.

En una entrevista el 21 de abril de este año, el ex titular de la dirección de Tránsito, Jesús Alonso Durón Montaño, quien fue ascendido hace casi dos meses a supervisor general de la Policía Municipal, explicó que se abrirá una investigación interna para determinar responsabilidades sobre el procedimiento irregular en el llenado y entrega de permisos.

El Malpensado confirmó tres casos en los que la documentación autorizada por Durón Montaño se utilizó para evitar el pago de al menos 84 permisos, entre 2019 y 2020. Para realizar labores de carga y descarga, los permisos anuales costaron en 2020, entre mil 737 pesos y 6 mil 950 pesos, dependiendo del tipo de vehículo, mientras que para el traslado de maquinaria pesada fue de 4 mil 344 pesos por 12 meses.

Durón Montaño aseguró que antes de la entrevista del 21 de abril no tenía conocimiento del llenado irregular de los formatos, y que no actuó con dolo ni ventaja para obtener algún beneficio de esta situación.

“Para eso (del llenado) está una persona responsable, una persona que ya tiene bastantes años encargado de eso, y pues, es el que conoce el tema. Lo mío era nomás autorizar el permiso. Y él se encargaba de checar el vehículo, de dar horarios, etcétera, todo lo que es la tramitología”, explicó Durón Montaño.

Al haber más personal de Tránsito involucrado en el llenado irregular de los formatos, agregó, se realizará una investigación ante el Comisario General de la Policía Municipal, Gilberto Landeros Briseño.

El artículo 89 de la Ley Estatal de Responsabilidades señala que se considerará falta administrativa no grave cuando un servidor público cause daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio.

“Si bien es cierto que es mi firma la que autoriza, y autorizo otros documentos, a lo mejor la falta de observancia, que esto no me va a excluir, no me exime, pero sí pudiera ser un tema para comentarlo con mi superior, platicarlo también, y de mi parte también poner más atención en estos casos”, respondió Durón Montaño cuando se le preguntó sobre las posibles repercusiones que tendría la investigación.

El proceso de pago y la evasión

La Ley de Tránsito del estado de Sonora, el reglamento de Tránsito Municipal para Hermosillo y en la Ley de Ingresos municipales determinan que los propietarios de vehículos que transportan maquinaria pesada y de aquellos que se estacionan en zonas prohibidas para realizar labores de carga y descarga deben pagar permisos para evitar ser merecedores de una infracción.

“Todo vehículo que va a hacer maniobras de carga en la vía pública ocupa su permiso, solicitarlo aquí en la zona centro, se le expide un documento y pasa a Tesorería a hacer su pago correspondiente”, explicó José Ángel Román Rodríguez, nuevo director de Tránsito Municipal.

El Malpensado confirmó que el llenado irregular de los formatos oficiales sirve a los propietarios para amparar más de 40 vehículos por un solo pago realizado ante el gobierno municipal.

Al permiso oficial, firmado por el director de tránsito, se anexa un tercer documento fuera del procedimiento normal, que lleva un sello de la Policía Municipal: se trata de una hoja que incluye -además de las placas del vehículo por el que se hizo el pago- otras más que no fueron autorizadas mediante una transacción en Tesorería.

Los conductores de los vehículos que están en esa relación poseen una copia del permiso oficial, así como una copia de la hoja anexa donde se encuentran, entre otras, las placas del vehículo a su cargo.

Cuando los oficiales de Tránsito interceptan a cualquiera de estos automóviles, el chofer muestra ambos documentos y, acto seguido, los policías le permiten continuar sin aplicar ninguna infracción. De esta forma, los propietarios de los vehículos no solo evaden el pago del derecho por la expedición del permiso, sino que además no se les aplican las multas de tránsito.

“Cada empresa debe tener sus vehículos con permiso (…) Creo que nomás está la empresa de la Corona. Tecate no se ha regularizado; no se ha regularizado la Coca Cola, no se ha regularizado la Pepsi Cola, no se ha regularizado Oxxo, no se han regularizado los de Ley, son muchas empresas que no se han regularizado, y no hemos nosotros tocado el tema de empezar a infraccionarlos”, explicó Durón Montaño.

El caso de la retroexcavadora

El 13 de enero de 2020, un particular pagó en Tesorería municipal un permiso anual para el traslado de una retroexcavadora, considerada como maquinaria pesada e identificada con las placas JJG0305018.

El permiso tuvo un costo de 3 mil 41 pesos y se le agregaron los conceptos de “asistencia social”, “mejoras al servicio público” y “fomento al deporte”, para sumar un pago total de 4 mil 562 pesos. Ese recibo de cobro #8766396 de Tesorería quedó identificado con el número de folio CJPT001-54892. El documento abrió la puerta para que el Departamento de Tránsito entregara el permiso identificado con el folio 1501.

El Malpensado tuvo acceso a un permiso expedido por el Departamento de Tránsito que corresponde a los datos del recibo de pago #8766396. En el campo en el que se registran los datos del vehículo se leen las placas JJG0305018, seguidas de un guión y la palabra “diferentes”, refiriéndose a que el permiso cubre otras unidades. Tiene, además, un sello del Ayuntamiento de Hermosillo, con identificación del Departamento de Tránsito, se aprecia también una firma y el nombre de J. Alonso Durón M.

El llenado irregular del permiso por la retroexcavadora permitió que se hiciera uso de una hoja extra que no corresponde a ningún formato del municipio, acompañada de un sello que aparenta ser oficial, y que ampara una relación extra de 37 vehículos o equipos pesados, por los cuales el ayuntamiento no realizó ningún cobro.

Esto significa que por los 37 registros ilegales, el municipio dejó de obtener ingresos por al menos 112 mil 540 pesos, si se toma la misma cuota por el permiso para el traslado de la retroexcavadora identificada con las placas JJG0305018, sin incluir los otros conceptos.

Respecto a las hojas anexas no oficiales, Durón Montaño consideró que existe la posibilidad de que al interior de la corporación alguien haya aprovechado la falta de revisión y supervisión en la expedición de los documentos.

“Ese tipo de actos no éticos no los podemos tolerar, y es una investigación también por parte de nosotros”, agregó.

Acciones para combatir actos de corrupción

Los documentos a los cuales El Malpensado tuvo acceso reflejan el uso de al menos tres sellos diferentes que se estamparon en los listados anexos, que no corresponden a ningún formato oficial. Esta situación, asegura Durón Montaño, es un reflejo de prácticas al interior de la corporación que se han combatido en los últimos tres años.

“La cuestión de los sellos, hijo’ela… Yo le puedo decir que sellos, antes, no sé cuántos policías de tránsito manejaban esos sellos, es por eso que se les quitó esa autorización a cualquier responsable de zona”, explicó.

Desde el inicio de su administración atendieron solicitudes de agrupaciones de transportistas de carga, señaló Durón Montaño, porque consideraban que había una persecución contra las unidades y choferes en Hermosillo.

Es por ello que decidió tomar diferentes medidas, entre ellas controlar por cuenta propia la autorización de los permisos, y concentrar a los elementos de tránsito en acciones con fines diferentes a los recaudatorios.

“Fue una instrucción que les di a todos los encargados de zona: tenemos cosas muy importantes, o más importantes que atender que andar buscando y revisando permisos de tráileres; tenemos accidentes, tenemos conductores ebrios, tenemos otro tipo de operatividad, para enfocarnos en estar revisando permisos”, justificó Durón Montaño.

Incluyen más de 1 vehículo en permiso oficial, sin hojas anexas

El Malpensado también documentó un caso en el cual dentro del mismo permiso oficial se escribieron tres números de serie de diferentes tipos de maquinaria, a pesar de que el pago se realizó por esa unidad en particular.

Se trata del folio 6077415 emitido por Tesorería el 15 de enero de 2019, en el que se pagó un permiso de circulación de una motoconformadora, identificada con la leyenda “72V17077”, con un monto total de 4 mil 352 pesos.

Ese mismo día se emitió el permiso por el Departamento de Tránsito, con el folio 1413, en el cual se autorizaron, además de la motoconformadora, una retroexcavadora y un vibrocompactador por un año en el mismo campo de vehículos autorizados.

En este caso, el permiso contaba también con la firma de Jesús Alonso Durón Montaño, jefe del departamento de Tránsito de Hermosillo, así como con un sello de la corporación.

Diferencias en el trato a comerciantes del centro de Hermosillo

Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, explicó durante una entrevista con El Malpensado que la dinámica de esta zona obliga a una gran movilización de vehículos que deben realizar labores de carga y descarga para surtir a todos los negocios.

En ese sentido, afirmó que los agentes de la Policía de Tránsito de Hermosillo tienen un trato diferente con los pequeños y medianos comerciantes, quienes reciben mayor número de infracciones por estacionarse en carriles de circulación para labores de carga y descarga de mercancía, en comparación con las grandes cadenas comerciales que tienen instalaciones en el primer cuadro.

Respecto a la dinámica bajo la cual se tramitan y entregan los permisos por el Departamento de Tránsito, aseguró desconocer si algunos de sus agremiados han evadido pagos; sin embargo, tras ser informado sobre el asunto, dijo que realizará un sondeo para tener mayor información sobre su posible participación en este esquema.

“A las cadenas comerciales nacionales se les permite descargar con tráileres y camiones de gran tonelaje y en horario de día, sobre lo cual según el reglamento dice lo contrario. Además, ocupan muchos estacionamientos que son necesarios para nuestros clientes, y debido al gran tamaño y peso de las unidades de estas empresas, ocasionan daños al pavimento y congestionamiento del tráfico”, advirtió López Peralta.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola, aseguró que sus agremiados no han manifestado ninguna opinión respecto a la entrega de permisos por el Departamento de Tránsito Municipal.

