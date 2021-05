Leslie Figueroa, una visión joven en el distrito XV | Newsweek México

Mayores oportunidades de bienestar, reintegración del tejido social, políticas públicas para atender la drogadicción y la atención a la salud mental, son algunas de las principales necesidades que la candidata de MORENA a diputada local, Leslie Figueroa, se ha encontrado en las calles del distrito XV.

“En mi distrito hay una cantidad importante de jóvenes que están metidos en el narcomenudeo y que son narcodependientes, lo cual es un tema problemático porque son muchos factores, hacen falta espacios comunes, no hay talleres de autoempleo, no hay zonas verdes, donde puedan tener esparcimiento, además de que no hay una completa satisfacción de sus necesidades básicas”.

En los casi 40 días de campaña, la candidata ha retomado el sentir de la población para ampliar sus propuestas legislativas, pues se dice consciente de que el trabajo en el Congreso Estatal no es de una persona, sino que para ello es importante la participación y el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones.

“Lo que la gente quiere es que esto no sea un tema de colores, que se le dé continuidad, están cansados de la vieja política, del clientelismo y de aprovecharse de sus necesidades; quieren funcionarios públicos que sean cercanos, que encuentren a sus representantes por los que votaron”.

Leslie Figueroa es una joven profesionista que se ha desarrollado en el rubro de las comunicaciones y las relaciones públicas, pero que desde el 2012 había tenido un primer acercamiento con la política, cuando fungió como consejera electoral.

“Cuando fungí como consejera electoral me di cuenta que había que actuar, entonces eso me hizo la invitación a participar en la política, y desde entonces me mantengo informada y participando desde mi trinchera”.

Aunque la pandemia del Covid-19 ha traído mayores restricciones de la movilidad comunitaria, incluido el proceso electoral, para los candidatos y partidos políticos ha significado la oportunidad de tener una mayor cercanía con cada ciudadano, al no realizarse eventos masivos como en anteriores procesos electorales.

Los adultos mayores han sido los que han mostrado un mayor interés en participar de forma activa en la jornada electoral, sin embargo, destaca que cada vez son más los jóvenes que acudirán a votar a las urnas, siendo uno de los sectores a los que el mensaje de Leslie ha llegado con más fuerza.

“He platicado con adultos mayores y ellos son los más convencidos en salir a votar porque ellos ya han vivido muchos sexenios y administraciones, que saben lo que cuesta no participar; en las visitas a las casas veo esto tal cual, las personas de la tercera edad son las que están más entusiasmadas con que pueda haber una transformación, luego están los jóvenes, a los que les hemos estado haciendo dinámicas para que participen en la fiesta democrática”.

Entre las principales propuestas de Leslie Figueroa destacan la atención a la salud mental, la prevención para evitar las adicciones y el bienestar familiar.

“La salud mental es clave para nuestro desarrollo, entonces desde la legislación a mí me gustaría garantizar que las personas tengan acceso a servicios de salud mental gratuitos, también la prevención de las adicciones con talleres de autoempleo, clases y centros de cómputo para los niños, además de regular los anexos, también se deben atender a los familiares de los adictos, así como promover que ya no se voten en contra los programas sociales, sino por el contrario, que aumenten los beneficiados de los programas sociales”, comentó.

La abanderada de MORENA señaló que hasta el momento la contienda en su distrito se ha desarrollado de forma tranquila y armónica entre todos los candidatos, pues se han priorizado las propuestas por encima de los señalamientos y ataques de desprestigio, lo que es positivo para la población, por lo que espera que salga la mayor cantidad de personas a emitir su voto el próximo 6 de junio.

“La invitación a la ciudadanía es que este 6 de junio vote por los proyectos y no por las marcas (partidos), necesitamos que la gente salga para que alcen la voz, los invito a que revisen las propuestas de los candidatos, por algo que sea real y diferente”, concluyó.