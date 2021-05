Al menos 169 heridos en choques entre policía israelí y palestinos en Jerusalén | Newsweek México

Al menos 169 personas resultaron heridas el viernes por enfrentamientos entre la policía israelí y palestinos en la Explanada de las Mezquitas (Al-Aqsa) en el Jerusalén ocupado.

En el último balance, la Media luna roja palestina registró 163 manifestantes heridos, de los cuales de 80 fueron trasladados al hospital, mientras la policía israelí registró seis heridos en sus rangos.

La Ciudad Santa vive días de tensión ante las repetidas manifestaciones de palestinos, desde hace una semana, para protestar contra los planes de expulsión de familias palestinas del barrio de Sheij Jarrah, en beneficio de colonos israelíes.

Además, la policía mató a dos palestinos e hirió gravemente a un tercero, después de que abrieran fuego contra un puesto de control militar en el norte de Cisjordania.

Right now—the last Friday of Ramadan, the most sacred time of year for Muslims—Israeli forces are shooting rubber bullets & stun grenades at Palestinians inside Al Aqsa mosque in occupied Jerusalem, the third holiest site in Islam. There is no escaping the occupation’s violence. pic.twitter.com/Cixd9GSBfH

Ante la escalada de incidentes en esos territorios ocupados por Israel, Estados Unidos instó a “desescalar tensiones” y evitar pasos unilaterales, como “desalojos, asentamientos y demoliciones”.

“Estamos profundamente preocupados”, indicó la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter.

La Explanada de las Mezquitas es el tercer lugar santo del islam, y está situada justo encima del Muro de las Lamentaciones, el lugar de plegaria más importante para los judíos.

Aunque la tensión es habitual en esa parte de la Ciudad Vieja de Jerusalén, la violencia no lo es dentro de la Explanada, que acostumbra a ser vigilada a distancia por la policía israelí.

Pero este viernes es el último del mes de ayuno de Ramadán (el mes más sagrado en el Islam), y con ese motivo se concentró una gran multitud de musulmanes en la explanada.

Según la policía israelí, “centenares de personas lanzaron piedras, botellas y otros objetos contra agentes, que respondieron”.

Hay reportes de que las fuerzas de seguridad israelíes han disparado balas de goma y lanzado gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento hacia los manifestantes palestinos.

Las manifestaciones contra la posibilidad de que cuatro familias palestinas sean expulsadas de sus hogares en el barrio de Sheij Jarrah se vienen sucediendo a diario, al caer la noche.

Quince palestinos fueron detenidos en la madrugada de este viernes.

Horas más tarde, un centenar de palestinos volvieron a salir a las calles en Sheij Jarrah.

Dear @Twitter and @Instagram,

Why are you removing posts of Palestinians sharing testimony and stories about what is taking place in Sheikh Jarrah?

Will you also remove this image of an unarmed resident of Sheikh Jarrah being choked by police? pic.twitter.com/aFucCrrdYt

— Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) May 7, 2021