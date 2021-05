Israel lanza un intenso ataque aéreo contra la Franja de Gaza y detiene operación terrestre | Newsweek México

Tras informar de que tropas terrestres habían entrado en Gaza, ahora el Ejército israelí niega que sus militares estén en el enclave.

“La aviación israelí y tropas en tierra realizan en la actualidad un ataque en la Franja de Gaza”, declaró el ejército en un breve mensaje, pero poco después aclaró que sus soldados no habían entrado en el enclave palestino, atribuyendo la información previa a un “problema de comunicación”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este jueves por la noche un nuevo ataque aéreo contra el norte de la Franja de Gaza, en la que es hasta el momento la ronda de ataques de mayor impacto del Ejército israelí.

El ejército desplegó el jueves carros y otros vehículos blindados a lo largo de la barrera que separa Israel del enclave palestino de donde el ejército israelí se retiró unilateralmente en 2005.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021