“Hace dos meses se secó la presa”: los estragos de la sequía en Aguascalientes | Newsweek México

Un pájaro de pequeño tamaño aterriza sobre una llanta. Su canto se alcanza a escuchar a más de 500 metros a la redonda. Busca agua, pero no la encuentra. Desde hace dos meses, el cauce de la presa San Francisco de los Viveros padece los estragos de la sequía, y al día de hoy no hay ni una sola gota que sacie la sed del ave.

200 metros más hacia el fondo, una decena de caballos pasta la escasa extensión de terreno que aún es de color verde. Hasta hace unas semanas, el agua del embalse era utilizado para alimentar al ganado y los animales de los habitantes de la comunidad que lleva el mismo nombre. Ahora se las han tenido que ingeniar para que los mamíferos sobrevivan.

La comunidad de San Francisco de los Viveros se ubica en las colindancias de los municipios de Aguascalientes y El Llano, a 17 kilómetros de la capital aproximadamente. Las actividades principales de sus habitantes son la agricultura y la ganadería de subsistencia, con establos que no rebasan las 20 vacas.

La presa forma parte del cauce del arroyo San Francisco y tiene una capacidad de 250 mil metros cúbicos, pero que al día de hoy no queda nada.

“Ya no tenemos nada de agua en la presa, desde hace dos meses no hay una sola gota, es un panorama muy triste, no tenemos ni siquiera para alimentar a los animales”, comenta uno de los habitantes que viven a unos metros de la presa, que normalmente era frecuentada por lugareños de la zona para pasar un día de campo.

Para paliar los efectos de la sequía, a los habitantes que se ubican en la ribera de la presa se les ha acarreado agua desde la comunidad de Sandovales, que se ubica a 3 kilómetros de distancia.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el municipio de El Llano ha sido uno de los más afectados por la falta de precipitaciones en el último año, pues forma parte del 47.1% del territorio estatal que se encuentra en condiciones de sequía severa (D2).

“Prácticamente en todo el oriente del estado y en el centro tenemos sequía severa, y al 30 de abril todo el estado estaba en D2, excepto en el municipio de Aguascalientes que tiene una sequía moderada todavía”, señaló en rueda de prensa el director local de la CONAGUA, Luis Gabriel Valdivia Martínez, el pasado 7 de mayo.

Debido a la sequía, el ecosistema de la zona se ha visto afectado, principalmente la fauna acuática.

“Hace mucho tiempo que la presa no se quedaba sin una sola gota de agua; normalmente la presa tenía hasta pescados, venía gente a pescar, pero ahora ya no hay nada”, relata el encargado de un negocio de comida de San Francisco de los Viveros.

En lo que va del año, únicamente se han reportado 29.3 milímetros de precipitación pluvial en el estado de Aguascalientes, lo que equivale al 5.6% del promedio anual, que es de 520 milímetros.

De acuerdo a la información de la CONAGUA, el volumen de las principales presas de Aguascalientes permitiría garantizar los próximos dos ciclos agrícolas si las condiciones de sequía se mantienen, sin embargo, como en el caso de la presa San Francisco de los Viveros, los embalses más pequeños que sirven para la subsistencia del ganado ha sufrido los más grandes estragos de la sequía.

Presa Almacenamiento actual Niágara (Aguascalientes) 97.87% El Jocoqui (San José de Gracia) 94.01% 50 Aniversario (San José de Gracia) 85.95% El Cedazo (Aguascalientes) 74.92% Potrerillos (San José de Gracia) 58.10% La Codorniz (Calvillo) 49.48% Malpaso (Calvillo) 47.19% Presa Calles (San José de Gracia) 29.35% Abelardo L. Rodríguez (Jesús María) 27.93% Media Luna (Calvillo) 15.95%