Faltante de 73 mdp daña infraestructura del deporte coahuilense | Newsweek México

* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Para completar la profunda rehabilitación que requieren sus instalaciones, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) necesita 35 millones de pesos. Sin embargo, el mismo instituto fue incapaz de explicar el destino de 73 millones de pesos, y tras valorar las observaciones no solventadas por dicha entidad pública en 2016, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el delito de peculado

Hace tres años que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable, ante la Fiscalía General del Estado por un daño al erario de 73 millones 509 mil 710 pesos con 91 centavos, debido a la falta de comprobación de dicho monto por parte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec). Hasta ahora no hay sentencia.

En el oficio no. FGE-UT/290/2021, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción respondió a una solicitud de información en la que se le pidió el estatus de la denuncia penal. “A la fecha (16 de febrero de 2021) se encuentra en trámite de investigación”, respondió.

La querella fue interpuesta el 23 de julio de 2018 y se le otorgó el número de expediente 139/2018. En solicitud de información se detalló que el delito que se persigue es peculado y lo que resulte durante la indagatoria.

Mediante transparencia, la Auditoría Superior del Estado explicó que la denuncia penal derivó de la valoración realizada en la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Inedec en 2016, año en el que el instituto no solventó las observaciones hechas por la auditoría.

En respuestas de información también se indicó que el expediente integral de los hallazgos en la cuenta pública del Inedec en 2016 fue clasificado como reservado el 22 de septiembre del 2020, por Luis Carlos García Gil, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado.

De acuerdo con una investigación hecha por Vanguardia, la mala administración en cuanto a finanzas y recursos en el pasado por parte del Inedec, ha complicado a la actual gestión del instituto, bajo el mando de Alina Garza Herrera.

Principalmente para la reparación de daños en la infraestructura deportiva, la cual careció de un mantenimiento oportuno y ahora requiere una remodelación de raíz.

De los 73 millones bajo indagación, se requerirían 35 millones de pesos para solventar los proyectos prioritarios en Saltillo en cuanto a rehabilitación de infraestructura deportiva: el Estadio Olímpico y el Centro Acuático Coahuila 2000, explicó la directora Alina Garza Herrera.

Ex director no sabía de una denuncia penal

Este caso inició durante la gubernatura de Rubén Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que actualmente continúa en el mando estatal con Miguel Riquelme Solís.

En 2016 la dirección del Inedec estuvo a cargo de Jorge Pablo Chapoy Bosque quien llegó al puesto en febrero de ese año y salió en marzo del 2019.

Luego de semanas de tratar de hacer contacto con Chapoy, para que diera una postura sobre la denuncia penal activa por los 73 millones “perdidos” del Inedec, su respuesta fue: “no estaba enterado, me sorprende mucho saber esto ya que tengo dos años fuera de México”.

El ex director del Inedec también dijo que ninguna autoridad judicial, en este caso la Fiscalía, se ha comunicado con él o le ha notificado algo respecto de la denuncia penal y de la investigación activa.

Chapoy agregó que en 2016 llegó a la dirección del Inedec ya que al dirigente anterior lo asignaron a otra área. Se trató de Jorge Velez Soberón, quien pasó a formar parte de la Secretaría de Educación.

Sobre el motivo de su salida del Inedec en 2019, Chapoy se limitó a decir: “me ofrecieron una oportunidad de trabajo en el extranjero como entrenador y especialista en tiro con arco y por mi currículum como atleta me otorgaron una visa especial para eso y por esa razón decidí hacer ese cambio”.

Aunque se le preguntó, no respondió sobre su lugar de residencia actual.

Los antecedentes de Chapoy

Previo a tomar las riendas del Inedec, Jorge Chapoy fungió como director de alto rendimiento en dicho instituto, puesto en el cual atletas y familiares de los mismos relacionaron a Chapoy con malos manejos de recursos públicos.

Entre los casos más recordados están las denuncias públicas hechas por el arquero Ernesto Boardman y su padre en 2014, quienes acusaron a Chapoy de falsificación de facturas y desvío de dinero.

La inconformidad con el desempeño de Chapoy llevó al atleta coahuilense a abandonar la entidad en 2014 y a optar por representar a Nuevo León, estado con el que Boardman compitió en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

Pese a las quejas de los mismos entrenadores, atletas y sus familiares, los casos fueron declarados como concluidos por parte del Inedec y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y Chapoy llegó a la dirección del Inedec en 2016.

En respuesta a solicitudes de información, esta última instancia detalló que el funcionario declaró en cada una de las quejas presentadas en su contra.

Con el número de folio 00087921 en solicitud de información, se pidió a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas el estatus de la situación administrativa de Jorge Chapoy.

En respuesta se obtuvo que, en la base de datos de la Dirección de Responsabilidades y Normatividad de la Coordinación General de Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, no obra constancia de inhabilitación a nombre de Jorge Chapoy.

La misma dependencia dijo: “no se encuentran registros de procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en su contra, en el que se le haya impuesto inhabilitación”.

Al solicitar información vía transparencia sobre acusaciones contra Jorge Chapoy por pagos injustificados a su esposa y cuñado en 2016, contenidas en el documento 1182002CFA116O00039, esta reportera encontró restricciones para acceder a dicha carpeta.

Según la respuesta de transparencia, la negación para acceder a los pormenores de esta información obedece a que dicha carpeta forma parte del expediente clasificado en septiembre del 2020 por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Para este reportaje, a través de transparencia, se realizaron 21 solicitudes de información en la plataforma del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Aún no se deslindan responsabilidades por los 73 mdp

Para hablar sobre casos de inhabilitación y la situación actual de los posibles involucrados en la denuncia penal de los 73 millones se consultó al abogado Tadeo Vargas, quien explicó que, al tratarse de una denuncia penal en trámite, no se puede inhabilitar o castigar.

Detalló que si bien es cierto que ya hay hallazgos, aún no hay una sentencia, por lo cual se debe respetar la presunción de inocencia de los involucrados. Es decir, el castigo llegaría hasta que haya una sentencia condenatoria.

Agregó además que mientras no se tenga una inhabilitación administrativa o sentencia del orden judicial, los involucrados pueden ejercer el servicio público.

En caso de determinarse una sentencia, se haría con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila y el Código Penal del Estado.

Como el delito principal que se persigue es peculado, de acuerdo con el artículo 453 del Código Penal de Coahuila, la pena que puede imponerse podría ir desde una multa mínima de cien a doscientos días de salario mínimo, en tanto que de prisión se podrían alcanzar hasta los 12 años.

‘No sólo es mantenimiento, es reconstrucción’: Inedec

Actualmente los mantenimientos básicos de los inmuebles del Inedec en Saltillo están al día, tales como mejoras en pintura, pozos de agua y jardinería, pero el deterioro más importante prevalece en las canchas, gradas y en la pista de atletismo.

En entrevista, la actual directora del Inedec, Alina Garza Herrera, explicó que se cuenta con espacios deportivos, pero que estos no tienen las condiciones necesarias para ser utilizados.

El ejemplo es el deterioro de la pista de atletismo, el suelo desgastado de las canchas, las bardas vandalizadas, redes rotas y maleza en medio de los terrenos de juego, porque cuando necesitaron mantenimiento no se les dio.

En el mismo sentido dijo: “tenemos áreas de oportunidad muy grandes que más que un mantenimiento o rehabilitación requieren una reconstrucción”.

Señaló que prueba de ello es el Estadio Olímpico, complejo para el que se requieren más de 15 millones de pesos para su reacondicionamiento.

Apuntó que para la alberca del Centro Acuático Coahuila 2000, se gestiona con Conade la cifra de 20 millones de pesos para una rehabilitación integral.

“Seguimos tocando puertas a distintas instancias para gestionar recursos que nos ayuden a la rehabilitación de los espacios. Estamos buscando a través de diferentes entidades la manera de hacernos llegar recursos”.

Recordó que el Inedec no administra recursos para infraestructura, ya que esto corresponde a la Secretaría de Infraestructura, pero señaló: “buscamos las instancias como Conade o algunos fideicomisos que hay para impulsar el deporte de alto rendimiento”.

Garza Herrera, quien lleva dos años al frente del Inedec, dio un ejemplo para comprender el daño que causó la negligencia de un mantenimiento oportuno:

“Una fuga en el Centro de Concentración empezó con una gotita, pero no se le dio mantenimiento en su momento y ahora tengo que cambiar todo el falso plafón del comedor y la cocina. Si se cae un tornillo, es ponerlo inmediatamente”, sentenció.

Deportistas practican con lo que hay

Las malas condiciones en que se encuentran las instalaciones deportivas afectan directamente a miles de personas en Saltillo.

En 2019 un total de 10 mil 370 usuarios asistieron al Parque Venustiano Carranza, 71 mil usuarios acudieron a la Ciudad Deportiva y 322 mil 740 personas usaron las instalaciones del Estadio Olímpico, siendo este último el que tiene mayor deterioro, principalmente en la pista de tartán.

Es precisamente esta pista de tartán la que hoy es indispensable para atletas de alto rendimiento con experiencia y para corredores que comienzan a formarse.

Así lo explicó Edgar Ariel Quintero Uribe, entrenador municipal de atletismo y quien ha consolidado una trayectoria de 19 años como corredor y tres años como entrenador.

Edgar ha participado en Olimpiadas Nacionales y Pre Nacionales, además de 14 ediciones de la 21K Coahuila, una de las competencias medio maratón con mayor reconocimiento en el país dado el nivel físico que exige. En este certamen Quintero ha logrado ocho primeros lugares como saltillense.

El entrenador explicó que la principal diferencia entre correr en tartán y en pavimento es el golpeteo que las piernas reciben en el asfalto, lo que puede provocar lesiones en las rodillas; el tartán funciona como amortiguador.

La pista del Estadio Olímpico, tiene ventajas, como contar con medidas oficiales para competencia y permitir el uso de spikes (calzado deportivo con picos que evita resbalones y aumenta la velocidad).

Pero hoy el tartán de dicha pista es prácticamente inutilizable, pues se encuentra como una alfombra levantada, con huecos que dejan ver el concreto y con rasgaduras.

“Está maltratada, sobre todo los carriles del dos al ocho; el uno está un poquito mejor, pero sí está muy descuidada. Cuando llueve, la pista se inunda y por eso se maltrata mucho. Ojalá la puedan arreglar”, dijo Quintero Uribe.

El entrenador explicó que aunque no han tenido lesiones a causa del mal estado de la pista, sí es frecuente que los atletas se tropiecen.

La pista es fundamental para una generación de jóvenes que están próximos a participar en la Olimpiada Nacional 2021, ya confirmada por Conade y con fechas por definir. Es el evento deportivo infantil y juvenil más importante del país.

Edgar tiene en preparación a ocho juveniles de 11 y 12 años que reúnen los requisitos de la justa nacional, mismos que tienen que adaptarse a practicar en los inmuebles públicos a pesar de que estos mermen su trabajo.

El grupo entrena en la pista de tierra de la Ciudad Deportiva, pero al ser de acceso general, comparten el carril con personas amateurs, los espacios están limitados y al correr tienen que evadir a los otros usuarios. Además de que las medidas de dicha pista no son oficiales.

Edgar explicó que aunque hay otros espacios a cargo del Inedec para entrenar, estos tampoco cumplen con las condiciones necesarias. Como el Parque Venustiano Carranza, donde hay una pista de tierra pero sin iluminación, además de estar al fondo de un inmueble solitario.

Sobre la importancia de la pista de tartán también habló Alina Garza Herra: “me interesa mucho que en el estado se tenga más infraestructura como esta porque el impacto social es muy grande para lo que se desarrolla ahí”, dijo.

Los inmuebles y sus estragos

Estadio Olímpico

Ubicación: Bulevar Nazario San Ortiz Garza s/n, colonia Topochico, Saltillo, Coahuila.

El principal problema de este recinto es la inutilizable pista de tartán, pero también presenta desgastes en graderío con bancas quebradas o faltantes, y las que permanecen colocadas muestran un deterioro a causa del sol.

Del techo cuelgan cables de iluminación que no están conectados, algunas fachadas, como la de “Lucha Olímpica”, requieren de pintura y acomodo de las nomenclaturas que están a medio caer.

El caucho de la cancha profesional está desgastado al igual que el césped artificial. Al ser una cancha multifuncional, aquí compiten equipos como Saltillo Fútbol Club y Saltillo Soccer, en segunda y tercera división respectivamente.

Además de Dinos en la Liga de Fútbol Americano Profesional de México y las VQueens, equipo que participa en la Women’s Football League también a nivel nacional.

Se suman las necesidades específicas de cada disciplina que se desempeña en el complejo, tales como halterofilia, karate, y tiro deportivo. Algunas paredes guardan humedad, misma que ha provocado moho e inchaduras en los muros.

Parque Venustiano Carranza

Ubicación: Calzada Antonio Narro, colonia Landín, Saltillo, Coahuila.

Siendo sede de las oficinas del Inedec, más allá del gimnasio en el que se practica box, otros espacios disponibles para el público no cumplen con los requisitos para ser utilizados.

Las dos canchas de tenis tienen puertas caídas, alambrada llena de hierba, el piso levantado y no cuentan con red. Las canchas de fútbol rápido tienen pedazos de concreto caídos, bardas chuecas y maleza en medio de la chancha.

Lo mismo ocurre con las canchas de basquetbol, que no tienen red, tienen vidrios quebrados y la pintura del suelo está despintada y con huecos.

En espacios en los que antes había una fuente o sitios para descansar, actualmente solo hay vestigios de alguna edificación abandonada.

Los asadores están destruidos y las palapas con los tejados caídos o bancas incompletas. A lo largo del parque se pueden observar también montones de basura y escombros.

Ciudad Deportiva

Ubicación: Calle David Berlanga, entre Magisterio y Calzada Nazario Ortiz. Saltillo, Coahuila

Recientemente se dio mantenimiento a la jardinería y limpieza en general, pero continúan los problemas en las canchas de basquetbol, voleibol y frontenis, las cuales tienen pisos despegados, pintura vieja y desgastada, redes y bardas rotas.

En algunas secciones aledañas al lago artificial se observan huecos entre varillas y concretos que podrían causar accidentes a los usuarios. Así mismo, la falta de pintura es evidente en algunas bardas, barandales y la misma fachada principal.

Al mal uso de los recursos públicos se le suma que por un año los centros deportivos estuvieron cerrados debido a la contingencia por COVID-19.

El pasado 6 de marzo se abrieron de nuevo las áreas al público en general, por disposición del Subcomité Técnico Regional Covid Sureste ante la disminución de la ocupación hospitalaria.

Mientras se encuentran los 73 millones de pesos y se da resolución a la investigación, el principal problema seguirá siendo para los usuarios y atletas.

Podrán evadir los desniveles de la pista de tartán o las irregularidades de las canchas, pero lo que no se puede pasar por alto es la gran falta que hace ese recurso en el deporte coahuilense.

Otros créditos:

Ilustración principal: Carlos Mendoza

Imágenes y video: Omar Saucedo

