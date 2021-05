Descubren el entierro humano más antiguo de África | Newsweek México

UN niño de unos tres años que descansaba de costado en una tumba de tierra hace 78,000 años, con las piernas cuidadosamente pegadas a su pequeño pecho, es el entierro humano más antiguo conocido en África, informaron investigadores el miércoles.

El foso hundido en un complejo de cuevas a lo largo de la costa de Panga ya Saidi en Kenia, carecía de adornos, ofrendas o tallados de arcilla de color ocre que se encuentran en las tumbas más recientes de la Edad de Piedra de la región, detallaron en la revista Nature.

La investigación, –coliderada por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana (MPI-SHH) y los Museos Nacionales de Kenia (NMK)– se suma a la evidencia creciente sobre los primeros comportamientos sociales complejos de Homo sapiens.

