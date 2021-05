Domo de Hierro: el escudo con el que Israel ha interceptado 1,000 cohetes palestinos | Newsweek México

ISRAEL ha interceptado cientos de cohetes disparados por militantes palestinos durante el peor brote de violencia ocurrido en años en esa región.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), se han disparado contra el país más de 1,050 cohetes desde la escalada del conflicto, ocurrida este lunes.

Las IDF anunciaron en Twitter que los cohetes se habían disparado contra las regiones central y sur de Israel en un lapso de 38 horas. En el tuit, las IDF añadieron: “Esto. Debe. Parar.”

Hidai Zilberman, vocero de las IDF, indicó que el sistema de defensa del país, conocido como Domo de Hierro, había interceptado entre 85 y 90 por ciento de los cohetes disparados contra Israel.

El Domo de Hierro utilizado por Israel es un sistema de defensa diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance y proyectiles lanzados desde una distancia de 4 a 70 kilómetros.

El sistema, desarrollado por la empresa Rafael Advanced Defense Systems, se desarrolló como defensa a la amenaza sobre la población israelí frente a la caída de cohetes procedentes de las fronteras norte y sur. Este método tecnológico entró en operaciones 2011.

El Domo de Hierro también es capaz de interceptar aeronaves a una altitud máxima de 10,000 metros, por lo cual es considerado uno de los mejores escudos de misiles operativos.

El ejército israelí añadió que cerca de un tercio de los 210 cohetes disparados contra Tel Aviv y Beerseba no habían alcanzado su objetivo y aterrizaron dentro de la Franja de Gaza, de acuerdo con Reuters.

Hamas, que controla Gaza y es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, comenzó a disparar cohetes contra Israel tras un estallido de violencia. Decenas de personas han muerto desde que la intensidad del conflicto aumentó este lunes.

De acuerdo con el diario Haaretz, cinco personas murieron en Israel en la peor ola de violencia entre israelíes y palestinos desde la guerra de Gaza, ocurrida en 2014.

Los israelíes acudieron a refugios o se ocultaron dentro de edificios mientras el Domo de Hierro interceptaba cohetes en el cielo.

En Gaza, 35 personas más murieron, entre ellas, 12 niños, debido a los bombardeos israelíes, añadió el diario.

Zilberman dijo este martes que Israel había enviado 80 aviones de combate para realizar operaciones con el objetivo de disminuir la capacidad de Hamas de lanzar cohetes desde la Franja de Gaza, de acuerdo con el diario The Times of Israel.

La noche del martes, las fuerzas militares israelíes entraron en la ciudad judeoárabe de Lod, mientras el alcalde Yair Revivo comparaba los disturbios con una “guerra civil” y con el pogromo nazi de la “noche de los cristales rotos” de 1938.

Un video publicado en Twitter el martes por Louis Fishman, desde el centro de Israel, muestra un cielo nocturno parpadeando con luces y humo. A primera vista, el cielo parece estar lleno de estrellas que caen, pero el sonido de las sirenas refleja el terror en el suelo, ya que estas luces son en realidad cientos de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza que chocan con misiles del Domo de Hierro.

