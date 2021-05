Denuncia Acción Nacional actos vandálicos a pozos del municipio de Aguascalientes | Newsweek México

Durante una rueda de prensa llevada a cabo en la sede panista, el presidente del PAN, Gustavo Báez Leos, en compañía de la presidenta del Comité Directivo Municipal, Liz Martínez dio a conocer una serie de actos vandálicos a varios pozos en Aguascalientes que han estado perjudicando a las familias hidrocálidas.

“Lo que está sucediendo en varias colonias de Aguascalientes, es imperdonable, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, porque como políticos debemos actuar con apego y dejar de lado las cosas que dañan a las y los ciudadanos para ganar votos”, manifestó Gustavo Báez.

Gustavo Báez lamentó que en esta campaña un partido político esté entorpeciendo el suministro de agua, llevándolos a una “solución ficticia”, dañando los pozos.

“Desde Acción Nacional, exigimos que el tema del agua no se partidice, sino que se llegue a un debate que termine beneficiando a las y los ciudadanos, si bien se tiene que politizar porque la ciudadanía tiene que meterse en este tema.

Báez Leos dijo que el tema del agua va mucho más allá de lo que algunos candidatos quieren creer, el tema del agua va a un estrés hídrico preocupante en el Estado de Aguascalientes como se vive en varios estados del país.

“Pedimos en verdad que no sea una bandera para tratar de generar votos y menos con engaños, en los últimos dos meses hemos vivido un daño inmenso en la infraestructura del municipio, 16 eventos que se han hecho por vandalismo y quiero decirlo que esta estrategia que han utilizado algunos partidos políticos a afectado al municipio por más de 3 millones 275 mil pesos”, puntualizó.

Por su parte, Liz Martínez la presidenta del CDM, dijo que no se puede estar jugando con el derecho básico de la gente dañando los pozos, afectando el suministro del vital líquido afectando a miles de ciudadanos.

“Como presidenta del Comité Municipal, a diario me están llegando denuncias sobre la falta de agua en varias zonas y esto no puede seguir pasando en Aguascalientes ni en ningún otro Estado”, finalizó.