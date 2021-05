Chef guatemalteco cocina pizzas en un volcán activo | Newsweek México

HAY MUCHAS técnicas diferentes disponibles para quienes quieren hacer la pizza perfecta. Algunos prefieren usar un horno para pizzas, otros usan una piedra para pizzas, pero un hombre en Guatemala prefiere usar la lava derretida y rocas calientes de un volcán activo para darle a la corteza de su pizza el dorado perfecto.

David García es el genio detrás de Pacaya Pizza, ubicada en el volcán Pacaya. Según France24, el volcán ha estado en erupción desde febrero, manteniendo a los lugareños y autoridades en gran alerta. Sin embargo, esto no le ha impedido a García hacer sus deliciosas pizzas.

France24 reporta que García comienza su proceso mediante extender la masa sobre una plancha de metal que puede soportar temperaturas de hasta 982 grados Celsius. Luego añade la salsa marinada, el queso y la carne.

Vestido con ropas militares para protegerse, García luego coloca la pizza en la lava. Según el canal noticioso, la pizza tarda aproximadamente diez minutos en cocinarse bien.

Dada su originalidad, Pacaya Pizza se ha vuelto un popular destino turístico en Guatemala.

“No ves esto en ningún otro lugar”, dijo un turista a la AFP. “El hecho de que haya un chef de pizzas en el centro de un volcán es impresionante y único en el mundo”.

García empezó a cocinar sus pizzas volcánicas en 2013, según reporta France24. “Solía montar la pizza, y un día la llevé al volcán”, comentó García a la AFP. “La meto en una cueva caliente que estaba a aproximadamente 800 grados y salió en 14 minutos. Luego, cuando probé el sabor de la pizza cocinada con el calor volcánico, me dije: ‘Esta es una buena idea’”.

Hay algunos retos inherentes al cocinar pizza en lava derretida. Antes de que García pudiera vender su producto a las masas tuvo que superar los obstáculos especiales.

“En un río de lava, tengo que asegurarme de que la pizza no sea arrastrada, que la temperatura no suba demasiado… Así, me fue difícil aprender la técnica aquí para que la pizza no se queme”, explicó García en su entrevista con la AFP. “Y también es un riesgo estar en la orilla porque está a una temperatura alta de 850/1,200 grados, por lo que debo vigilar la dirección del viento para que no me afecte”.

García comparte sus creaciones, junto con fotos asombrosas del volcán activo, en sus páginas de Facebook e Instagram. Entonces, amantes de la pizza, escalen el volcán y prueben una rebanada de pizza si se atreven. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek