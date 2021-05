Cerca de 8 mil trabajadores educativos no recibieron vacuna anti-Covid en Aguascalientes | Newsweek México

El director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, informó que durante la jornada de vacunación para docentes y trabajadores educativos se tuvo un alcance del 80% de las personas proyectadas a inmunizar.

Los trabajadores que no recibieron la vacuna fueron aquellos que se encontraban de vacaciones durante la semana pasada, así como los que tuvieron contraindicaciones médicas.

Por lo anterior, se solicitará al gobierno federal que se pueda realizar una segunda jornada de vacunación para el sector educativo que aún falta de ser considerado.

“Vacunamos a cerca del 80%, vacunamos a casi 31 mil trabajadores, estamos a la espera de que la federación nos autorice una segunda etapa para aplicar los biológicos que se encuentran en resguardo; los que no se vacunaron fueron los trabajadores que se encontraban en tránsito y en vacaciones, también no se vacunaron algunos compañeros de escuelas particulares y colegios que no estaban considerados en el censo, las compañeras que se encontraban en periodo de lactancia y gestación y quiénes tenían contraindicaciones médicas”.

El funcionario estatal afirmó que, con la aplicación del biológico, el personal educativo podrá regresar de forma paulatina a los planteles escolares, sobre todo quienes forman parte de las áreas de intendencia y asistencia a la educación para dar mantenimiento y rehabilitación a las escuelas que se encuentren en malas condiciones.

“Estamos hablando que en 15 días aproximadamente, los efectos de la vacuna pueden estar bien instalados y podemos ir hablando del regreso de cierto personal, por ejemplo, el personal de apoyo y asistencia a la educación, para dar mantenimiento a los jardines, asear los salones, para que las escuelas tengan movimiento y tengan vida, es el primer personal que estaría en condiciones de regresar a las escuelas”, añadió.

Asimismo, el titular del IEA indicó que se prevé que en junio y julio se vuelva a hacer un nuevo diagnóstico de las escuelas que tengan mayores carencias para la aplicación de los filtros sanitarios, a fin de dotarlas de los insumos necesarios para el próximo ciclo escolar, que podría iniciarse de forma presencial, si las condiciones sanitarias lo permiten.

“Esperamos que, en junio y julio, previo al cierre del ciclo escolar, podamos seguir diagnosticando y dotándoles de lo necesario para que, si las condiciones lo permiten, el ciclo escolar siguiente podamos tener la certeza para ir aplicando el modelo híbrido para un regreso presencial a las aulas”.

De igual forma, se están considerando alrededor de 5 mil padres de familia que formarán parte de los comités de salud en cada escuela, siendo los encargados de implementar los filtros sanitarios al inicio, durante y después de las jornadas educativas.

“Están ya instalados, están censados los padres de familia, son los padres que, en educación básica, serán nuestro apoyo para aplicación de los protocolos, priorizarán las medidas desde la casa, observar que los niños no tengan síntomas del Covid-19, que se promueva el lavado de manos y que haya sensibilización, adentro de la escuela nos van a apoyar a que los alumnos usen correctamente el cubrebocas, a checar la temperatura y a usar el tapete sanitizante”, concluyó.