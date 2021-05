Ejército israelí bombardea edificio de Gaza donde tienen sus oficinas Associated Press y Al Jazeera | Newsweek México

El ejército israelí bombardeó el sábado un edificio de más de diez pisos de Gaza en el que se encuentran las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), comprobaron periodistas de la AFP.

“Un ataque israelí ha destruido el edificio que alberga las oficinas de AP en Gaza”, dijo en Twitter Jon Gambrell, periodista de la agencia de noticias.

“El ejército advirtió al propietario del edificio donde está la oficina de AP que los locales serían tomados como blanco” de un bombardeo, escribió poco antes del ataque.

Periodistas de la AFP vieron como la torre de 13 pisos se venía abajo tras ser alcanzada por varios misiles.

BREAKING: Israeli airstrike flattens high-rise building that houses The Associated Press, Al-Jazeera and other media in Gaza City, about an hour after evacuation order.https://t.co/V23sbhdEQw

— The Associated Press (@AP) May 15, 2021