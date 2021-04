“Yo vi poquitos aficionados”, asegura gobernador tras reapertura de corridas de toros | Newsweek México

Este domingo 25 de abril se retomaron las corridas de toros en Aguascalientes, con motivo del Día de San Marcos, normalmente considerado como el día más importante de la Feria Nacional de San Marcos. Bajo ciertos protocolos sanitarios y un aforo que debía ser del 45% de la Plaza de Toros Monumental, se llevó a cabo el evento taurino, el cual fue muy criticado en redes sociales, ya que en las imágenes se aprecia un evidente sobrecupo de la capacidad indicada previamente.

El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, mencionó que a su consideración hubo pocos aficionados y sí se cumplió con el 45% del aforo. Sin embargo, indicó que la Guardia Sanitaria verificará que los protocolos se hayan cumplido por parte de los empresarios organizadores y los aficionados de la fiesta brava.

“Yo vi poquitos, la Guardia Sanitaria sí hizo su chamba, había una autorización, que se analice y que se vea si no se cumplió con lo que se autorizó que se apliquen las sanciones necesarias”.

En caso de comprobarse alguna anomalía o irregularidad en el desarrollo de la corrida de toros, incluso se podría sancionar a la empresa organizadora, como ha sucedido con establecimientos de otros giros en donde no se han acatado las disposiciones sanitarias, añadió el mandatario estatal.

Refirió que la autorización para llevar a cabo el evento de este domingo se dio a partir de la solicitud de los empresarios del sector taurino, los cuales habían permanecido sin actividad desde que inició la pandemia, lo que fue aprobado, considerando que Aguascalientes se mantiene en el color amarillo del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal.

“La empresa hizo un esfuerzo para ayudar económicamente a este sector”, resaltó.

Orozco Sandoval agregó que no se descarta que pueda tenerse un repunte de contagios de Covid-19 debido a la movilidad que se tuvo en el perímetro ferial durante el fin de semana, y que muchas personas no acataron los protocolos sanitarios, por lo que exhortó a la población a continuar cuidándose a pesar de la flexibilización de algunas actividades económicas.

“Con Semana Santa estuvimos con los nervios de que no hubiera un rebrote y no lo hubo, pero no te puedo asegurar eso, el comportamiento de la pandemia ha sido muy raro en los últimos días, hemos estado yendo a la baja, pero no podemos asegurar que el festejo de San Marcos del día de ayer vaya a traer, debemos estar preparados para cualquier rebrote que pudiera suceder por la movilidad de las personas, como ocurrió el día de ayer”, concluyó.