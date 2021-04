Video: un pollo que corretea a un perro causa sensación en redes sociales | Newsweek México

DECIRLE a alguien “gallina” significa, por lo regular, que ese alguien es cobarde o muy miedoso. Sin embargo, echa una mirada a la descarada ave que recientemente se hizo famosa en un video de Twitter y te preguntarás por qué el término no significa exactamente lo opuesto.

En el encantador video, que fue tuiteado por el usuario @StrictlyChristo, se puede ver a un pollo perseguir a un perro alrededor de una montaña de tablas en un jardín.

En el momento justo cuando el perro se detiene para ver si ya perdió a su amigo emplumado, el ave dobla la esquina a toda velocidad y es visible de nuevo, listo para continuar la persecución.

En una escena que recuerda un programa de los Looney Tunes traída a la vida real, el perro incluso se las arregla para esquivar al ave, la cual salta en el aire de manera cómica.

Best game of chase, ever 😆 pic.twitter.com/6YDsMXq08P

— Strictly (@StrictlyChristo) April 24, 2021