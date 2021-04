Adorable perro interrumpe transmisión en vivo y le 'roba' el micrófono a reportera | Newsweek México

CIERTAMENTE, esta reportera no esperaba que su día comenzara de manera tan “ruda”. El video de una periodista rusa se ha vuelto viral en internet después de que un travieso golden retriever interrumpió su transmisión en vivo y le robó el micrófono estando al aire.

Nadezhda Serezhkina, reportera del clima de Mir TV, comenzó su segmento en forma animada, emocionada por comunicar que “la primavera ha llegado a Moscú”.

Sin embargo, poco después de haber iniciado su trasmisión en vivo, el perro saltó sobre ella, le quitó el micrófono de las manos, y corrió por la calle con su nueva presea.

El equipo de cámaras comenzó a grabar a Serezhkina mientras corría frenéticamente tras el bandido. La televisora hizo un rápido corte al estudio, donde la conductora Elina Dashkueva dijo a los espectadores: “Parece que hemos perdido el contacto con nuestra reportera. Trataremos de establecer contacto nuevamente con ella”.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt

— Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021