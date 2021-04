Hay hasta 1,800 médicos particulares sin ser vacunados en Aguascalientes | Newsweek México

En Aguascalientes faltarían de recibir la vacuna contra el Covid-19 cerca de 1,800 médicos y especialistas de las áreas de la salud, principalmente aquellos que laboran en consultorios y farmacias que no forman parte de los hospitales Star Médica y MAC, que son las clínicas privadas que atienden a pacientes de Covid-19.

El director del Hospital Cardiológica Aguascalientes y vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Guillermo Llamas Esperón, mencionó que los trabajadores de la salud de ambas clínicas ya han tenido acceso a una o a las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, pero, por el contrario, hay médicos que continúan sin ser considerados en la estrategia de vacunación.

“Nosotros tenemos una lista que ya entregamos como tres veces a diversas autoridades, por eso sabemos que es algo que ya han entendido y que lo están trabajando, son más o menos unos 1,800 médicos, cuya lista está con teléfono, con CURP, con fecha de nacimiento, con todos los datos, esa lista se ha hecho con mucho esmero y precisión para que los puedan localizar”.

Comentó que los médicos de consultorios particulares y adjuntos a farmacias también se encuentran expuestos a los contagios, pues tienen contacto con pacientes que pueden tener síntomas equivalentes a los del Covid-19, previos a ser canalizados a los hospitales que están fungiendo como ‘centros Covid’.

“Yo siento que el problema es que muchos de nuestros agregados que trabajan en su consultorio, que no trabajan para una institución grande, son los grandes olvidados, pero no debería de ser, son los médicos que dan consulta en la farmacia, están recibiendo Covid todos los días, y lo peor es que muchas veces ni se dan cuenta porque les mienten los pacientes o porque no se identifica”, resaltó.

Llamas Esperón señaló que alrededor del 70% de los integrantes del Colegio de Médicos Cirujanos laboran en el sector privado y en el público, por lo que en su mayoría ya han logrado completar sus esquemas de vacunación.

“Yo te aseguraría que el 70% de los médicos del sector público tienen su consultorio o van a otro hospital, van a operar al Seguro Social o al Hospital Hidalgo en la mañana y por la tarde en un hospital privado, los médicos no somos trabajadores de ocho horas, los médicos trabajamos todo el día”.

El galeno añadió que, aunque ha habido una álgida discusión entre los médicos del sector privado y el gobierno federal, la decisión de priorizar a otros sectores de la población, como los adultos mayores de 60 años o los maestros, se debe a la falta de vacunas y no por estrategia de la administración federal.

“El problema de fondo no es querer vacunar a unos sí y a otros no, el problema es que no hay vacunas, ese es el problema, entonces cuando no hay sustancia tienes que regular a quienes se las aplican, y a mí me parece adecuado que se estén priorizando a los médicos de primera línea, a quienes están en terapia intensiva, a quiénes están atendiendo pacientes graves, etc…”.

Por lo anterior, dijo, se espera que en las próximas semanas se pueda terminar de inmunizar al personal médico que aún falta de ser vacunado, para garantizar su protección ante un posible contagio de Covid-19.

“Yo quiero pensar que las autoridades ya lo entendieron, como un programa de apoyo a los médicos, sino para evitar que la pandemia se pueda seguir difundiendo”, finalizó Llamas Esperón.