Han muerto 40 mujeres por desabasto de medicamentos oncológicos en Aguascalientes | Newsweek México

En Aguascalientes alrededor de 40 mujeres han perdido la vida debido al desabasto de medicamentos oncológicos que se ha registrado en la actual administración federal, así lo dio a conocer Eli Lozano, presidenta de la asociación civil “Yo lucho contra el Cáncer”, quien mencionó que tan sólo en el colectivo que encabeza se presentaron al menos cinco casos de mujeres víctimas de cáncer de mama cuyo tratamiento fue suspendido en los meses recientes.

“En lo que va de esta administración federal, cinco compañeras fallecieron por la falta de medicamentos, porque no se les puede dar la atención necesaria, y tenemos gente que anda batallando porque no hay medicamentos, no hay quimioterapias, en el estado han sido alrededor de 40 mujeres”.

El mayor desabasto se ha tenido en las fórmulas de las quimioterapias, las cuáles han tenido retrasos por varios meses, lo que ha favorecido la propagación del cáncer en el organismo de las mujeres.

“Hace un mes falleció una compañera que estuvo seis meses sin quimioterapia, entonces cuándo por fin se la pudieron poner, ya era demasiado tarde, ya no había nada que hacer y sólo se le dañó más y finalmente falleció”, agregó.

Al tratarse de un desabasto generalizado en el país, también se ha visto el encarecimiento de algunos medicamentos oncológicos, los cuáles han duplicado o triplicado sus costos, dificultando el acceso a las mujeres de comunidades marginadas y de bajos recursos.

“Hay medicamentos que van de los 300 pesos a los 30 o 40 mil pesos, una sola inyección, hay medicamentos que no encontramos por ningún lado, pero también ahí se le batalla demasiado, por ejemplo, el tamofixeno, antes de la pandemia lo encontrábamos hasta en 100 pesos en las farmacias y hubo un tiempo que estaba en 400 pesos, porque no había”.

Eli Lozano señaló que, además del desabasto, la pandemia del Covid-19 provocó que se postergaran las citas con especialistas médicos, lo que también complicó el seguimiento y los chequeos de las mujeres con cáncer de mama.

“Muchas veces los cánceres se detectan en una etapa muy avanzada, y el tratamiento por más que intenta uno, es complicado y no todas pueden salir adelante, pero sí se ha agravado con la pandemia, porque hubo un tiempo que se retrasaron bastante las citas, los estudios, además de estar batallando en el área privada y de salud pública por la falta de medicamentos”.

En la actualidad, Aguascalientes ocupa el tercer lugar nacional en incidencia de cáncer de mama, estimando que en la entidad existen alrededor de 900 mujeres con este padecimiento, manteniéndose como una de las principales causas de muerte en la población femenina.

Lo anterior se ha visto reflejado en la asociación, en donde en el último mes se ha recibido a al menos una mujer recién confirmada cada día, destacando que cada vez más hay casos detectados a una temprana edad, a partir de los 23 años.

“Sigue siendo la primera causa de muerte en tipos de cáncer, el de mama, seguido del cáncer cérvico-uterino, pero hasta el momento sigue siendo el primer lugar, y desgraciadamente se ha marcado más ahorita por la falta de medicamentos, antes se pensaba que sólo era una enfermedad para mujeres mayores de 40 años, pero tenemos compañeras que tenían 26, 27 años y hasta una compañera de 23 años, es por eso que hacemos énfasis en la autoexploración”, concluyó la activista.