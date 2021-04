Hacer mítines en plena pandemia es mala señal: gobernador de Aguascalientes | Newsweek México

Con el inicio de las campañas electorales para la renovación de ayuntamientos y diputaciones locales, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, hizo un llamado a los candidatos y partidos políticos para que no se desacaten los protocolos sanitarios, a fin de evitar que las actividades proselitistas se conviertan en un foco de infección del Covid-19, y con ello, se pueda generar un nuevo rebrote.

Al respecto, recomendó evitar hacer mítines y eventos masivos con altas afluencias de personas, como anteriormente se tenían acostumbrados en esta temporada electoral, y que, por el contrario, se privilegien otras alternativas de comunicación y de propaganda electoral.

“Hemos pedido a través de la Guardia Sanitaria que los candidatos y partidos se cuiden y tengan sus protocolos y prevención, ya la verdad es que el que haga mítines es una mala estrategia, es un tema de riesgo por la pandemia y esta campaña trae otras características en las que los mítines no juegan”.

En este sentido, exhortó a la población a revisar el desempeño de los candidatos y partidos políticos respecto al cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

“Aquél candidato que haga mítines estaría mandando una mala señal en una situación de pandemia que vive el país”.

Por el momento, aseguró que no se ha analizado ampliar el personal de la Guardia Sanitaria para verificar los eventos proselitistas, aunque se valorarán acciones para regularlos.

“No traigo planteado eso, pero sí hacer exhortos, los miércoles que tengo la reunión del Covid, pero mañana lo plantearé en este esquema”, acotó.

En otro tema, reiteró que existe la voluntad de pagar un bono o estímulo económico para el personal de salud de primera línea de atención de la pandemia del Hospital Hidalgo, que el pasado viernes se manifestaron al exterior del nosocomio exigiendo el pago que se les prometió desde el mes de agosto.

“Hay voluntad, pero no hay dinero y no hay obligación, no hay compromiso, lo que tenemos que ver es un todo, el tema es que hemos gastado mucho dinero, hemos tenido mucho desgaste económico en el Hospital Hidalgo, le dimos prioridad a los medicamentos que se escaseaban, que subían de precio y no podía yo dejar a algún aguascalentense que se me muriera”.

Sin embargo, refirió que en este momento la administración estatal no dispone de los recursos para cubrir el pago de los estímulos por lo que se tendrán que analizar varias opciones como el Fondo de Estabilización, cuyo comité sesionará el próximo mes.

“La primera sesión del Fondo de Estabilización es el próximo mes y tiene que hacerse un gran análisis, ya cada día el fondo es menor y hay muchísimos más gastos, es que se esperen, la voluntad existe”, concluyó el mandatario estatal.