EU: gobernador de Texas prohibe el uso de los pasaportes de vacunas contra covid-19 | Newsweek México

EL GOBERNADOR republicano de Texas, Greg Abbott, anunció este martes la prohibición de los pasaportes de vacunas exigidos por el gobierno.

Abbott emitió una orden ejecutiva el lunes prohibiendo cualquier regulación que requiera que los texanos muestren una prueba de vacunación antes de obtener un producto o servicio.

La orden también impide que todas las empresas o entidades que reciben fondos estatales requieran documentación de vacunas.

“No se debería exigir a los texanos que muestren un comprobante de vacunación y revelen información médica privada solo para seguir con su vida diaria. Emití una Orden Ejecutiva que prohíbe los pasaportes de vacunas exigidos por el gobierno en Texas”, dijo el gobernador en un discurso.

“Todos los días, los texanos regresan a la normalidad a medida que más personas reciben la vacuna contra el covid-19. De hecho, esta semana, Texas superará las 13 millones de dosis administradas”, dijo Abbott en un anuncio en video el martes.

“Esas vacunas ayudan a retrasar la propagación del covid, reducir las hospitalizaciones y reducir las muertes”, señaló.

Agregó: “Pero, como he dicho todo el tiempo, estas vacunas son siempre voluntarias y nunca forzadas. Continuaremos vacunando a más texanos y protegiendo la salud pública y lo haremos sin pisotear las libertades personales de los texanos “.

La orden exime a los hogares de ancianos y las instalaciones de atención a largo plazo, lo que les permite exigir un comprobante de vacunación como necesidad para proteger a sus residentes.

La orden de Abbott se produce después de que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, emitiera una orden similar la semana pasada.

“Es completamente inaceptable que el gobierno o el sector privado le impongan el requisito de mostrar prueba de vacuna para simplemente participar en la sociedad normal”, dijo DeSantis.

“Quieres ir a una sala de cine, ¿deberías mostrar eso? No. ¿Quieres ir a un juego, a un parque temático? No. Así que no apoyamos eso”, agregó.

DeSantis dijo que los pasaportes de las vacunas serían una amenaza significativa para la privacidad de los estadounidenses. N

Con información de Daily Wire