Estados Unidos logra aplicar 200 millones de dosis de vacunas anticovid-19 | Newsweek México

EL presidente estadounidense, Joe Biden, celebró este miércoles el “asombroso” logro de alcanzar la aplicación de 200 millones de dosis de vacunas anticovid-19 en el país antes de lo previsto.

El mandatario destacó que el hito se alcanzó una semana antes de que se cumplieran los 100 días desde su asunción, fecha en la que había fijado el límite para cumplir con el desafío de las 200 millones de dosis.

“Hoy lo hicimos, hoy acertamos 200 millones de tiros”, dijo en un discurso televisado desde la Casa Blanca.

Es “un logro increíble para la nación”, añadió.

My Administration is working around the clock to get America vaccinated as quickly as possible. Tune in as I deliver an update on our progress and the state of vaccinations. https://t.co/jxOtlPOzsW

— President Biden (@POTUS) April 21, 2021