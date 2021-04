“Estamos desesperados por volver a clases presenciales”: maestros | Newsweek México

Desde temprana hora de este martes, docentes y trabajadores de la educación del nivel básico en Aguascalientes comenzaron a poblar una fila que se extendía por más de 300 metros, desde el Salón de Locomotoras hasta el Museo Espacio, en el Complejo Tres Centurias.

Jóvenes, adultos, mujeres, personas de la tercera edad que aún forman parte del sistema educativo, tomaron su lugar en la fila, en espera de la vacuna de Covid-19 que les permita tener mayor tranquilidad y seguridad para que en las próximas semanas se puedan retomar las clases presenciales, después de más de 13 meses, desde aquel lejano marzo de 2020, cuando las puertas de los salones de clases se cerraron de forma intempestiva.

“Espero que ya pronto regresemos, que ya todos estemos vacunados, todos los niveles y maestros que pertenecemos a este gremio y que podamos tener un buen regreso a clases, ya es necesario”, comentó Verónica Mireles, maestra de Escuela Primaria “21 de agosto”.

El sentimiento de desesperación y ansiedad por regresar a la anterior normalidad en el plano educativo la comparte Julio César Mejía Puga, maestro del Jardín de Niños “Fray Juan de Zumárraga”.

“La vacuna nos tenía con incertidumbre y desesperación de regresar a las aulas, no es ni sano emocionalmente para nosotros los docentes”.

Para los niños, el deseo de volver a las escuelas, junto con sus maestros y compañeros, no ha sido menor, según relató señaló Irene Moreno, directora del Colegio Jean Le Boulch.

“Sí es conveniente porque los niños ya están desesperados y es necesario que regresen al plantel, ir buscando estrategias para se haga de forma segura”.

A pesar de ello, considera que el regreso presencial a las aulas sólo se debería dar cuando se tengan las condiciones sanitarias para ello, a fin de evitar el riesgo de contagio de Covid-19.

“Para los niños ha sido un distanciamiento social muy grande y en etapa infantil necesitan el contacto con los otros pares, pero también creo que no deben de regresar hasta que las medidas sean las suficientes para cuando haya parado más esta situación, no podemos arriesgarnos a exponer a nuestros niños”.

Los maestros de Aguascalientes, como los del resto del país, serán los primeros en recibir la vacuna del laboratorio CanSino Biologics, que contrario al resto de las vacunas aprobadas para su aplicación en México, tiene la ventaja de ser de una sola dosis, lo que permitirá agilizar la inmunización de los trabajadores de la educación.

De acuerdo al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), los trabajadores de la educación que están considerados en la campaña de vacunación son alrededor de 39 mil personas, tanto de escuelas públicas como privadas.

Aunque hubo algunas resistencias a la colocación de la vacuna, por no tener antecedentes previos en México, la maestra Magdalena Carreón, del Jardín de Niños “Francisco G. Hornedo”, pide a sus compañeros tener confianza para que se pueda completar la meta de forma más rápida.

“Yo creo que debemos confiar, si no confiamos en lo que se nos ofrece ¿qué vamos a hacer?, nosotros no somos laboratoristas, no somos creadores de vacunas para decir si una es buena o no, pero estamos aquí porque confiamos que con la vacuna esta pandemia termine”.

Aunque inicialmente se esperaba comenzar el miércoles la vacunación de los docentes de Aguascalientes, las autoridades estatales y del gobierno federal determinaron adelantarla un día, lo que cayó por sorpresa a algunos docentes.

“La estrategia no me fue muy favorable porque nos avisaron de un momento a otro, por ejemplo, quiénes se encuentran de vacaciones tuvieron que regresar, buscar las credenciales y los documentos, y esto no es muy funcional cuando no lo haces con tiempo oportuno, nos habían dicho que empezarían hasta la próxima semana”, señaló Irene Moreno.

Incluso, algunas de las maestras que colaboran en el colegio no pudieron acudir debido a que se encuentran en periodo vacacional.

“En mi institución hay maestras que están de vacaciones y no pudieron venir a vacunarse, todavía no nos han dado nuevas fechas para ellas”, agregó.

Por otra parte, el maestro Julio César y otros compañeros acudieron a otros puntos de vacunación, pero al final de cuentas sólo se aplicó la vacuna para el sector magisterial en el Salón de Locomotoras.

“Ayer nos dijeron que iban a ser cuatro sedes, pero parece que sólo esta es para la maestra, porque en los otros centros se está aplicando la segunda dosis a gente mayor, fuimos primero al IV Centenario y notamos que había muchas personas de la tercera edad, y de ahí nos mandaron para acá”.

De acuerdo a las autoridades del IEA, este martes se espera vacunar a 2 mil trabajadores de la educación, por lo que la fila no dejaba de crecer conforme avanzaron los minutos.